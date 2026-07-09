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Bologna, ide gila Ounahi: pemain timnas Maroko itu akan meninggalkan Girona setelah tim tersebut terdegradasi ke Divisi Dua

AC Milan
Transfers

Bologna, Sartori mencoba merekrut pemain andalan untuk lini tengah asuhan Tedesco: Ounahi dari Girona

Ada daya tarik yang tak tertahankan antara Ounahi dan Piala Dunia. Gelandang serba bisa berusia 26 tahun ini sebelumnya telah membawa Maroko ke semifinal di Qatar 2022 dan kini kembali menorehkan prestasi serupa di edisi Amerika Utara ini dengan mencetak dua gol gemilang pada babak 16 besar melawan Kanada.


Degradasi Girona ke Segunda División membuat gelandang tangguh ini tersedia di bursa transfer, sebuah peluang emas bagi banyak pihak. Di Italia, Bologna asuhan Sartori dilaporkan tertarik, menurut laporan Gazzetta dello Sport. Sebuah prospek yang sangat menarik bagi tim asuhan pelatih baru Domenico Tedesco.

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