Seperti dilaporkan Bild, Leipzig tidak keberatan jika Johan Bakayoko hengkang pada musim dingin dan tidak akan menghalangi pemain asal Belgia itu. Media tersebut tidak menyebutkan calon klub yang mungkin merekrutnya.

Posisi pemain sayap itu kini sangat sulit di bawah asuhan pelatih Martin Demichelis. Persaingan di posisi sayap terlalu ketat. Saat ini, Bakayoko belum mampu menggeser pemain timnas U-21 Brajan Gruda, Tidiam Gomis, maupun Andrija Maksimovic. Laga kompetitif terakhir pemain berusia 23 tahun itu bersama klub asal Sachsen tersebut berlangsung pada awal September, saat mereka kalah 1:3 dari Werder Bremen. Secara keseluruhan, ia baru tampil tiga kali dengan total 144 menit bermain di semua kompetisi musim ini, tanpa gol ataupun assist.

Mengapa Johan Bakayoko beberapa kali tidak masuk skuad RB Leipzig?

Sejak laga melawan Bremen, Bakayoko bergantian berada di bangku cadangan dan tribune. Ia juga tidak masuk skuad saat Leipzig menang 6:0 atas Eintracht Frankfurt beberapa pekan lalu. Demichelis menyebut alasan disiplin tanpa menjelaskan lebih jauh insiden tersebut. "Dia melakukan kesalahan kecil. Namun, itu tetap menjadi urusan kami. Kami sudah berbicara dan dia berlatih seperti biasa pada hari Minggu. Saya bahkan sudah lupa apa yang dia lakukan. Masalahnya sudah selesai," jelas pelatih asal Argentina itu. Menurut Bild, Bakayoko beberapa kali datang terlambat ke agenda wajib di Leipzig. Karena itu, pihak internal klub mengkhawatirkan fokusnya.

Bakayoko pindah dari PSV Eindhoven ke Leipzig pada musim panas 2025 dengan biaya transfer 18 juta euro. Jürgen Klopp, yang saat itu masih menjabat sebagai Head of Global Soccer di Red Bull, kabarnya sangat mendukung perekrutan pemain asal Belgia tersebut. Namun, sejauh ini Bakayoko sama sekali belum memenuhi ekspektasi di lapangan.

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Musim pertamanya di RB pun mengecewakan: Ia hanya mencetak tiga gol dalam total 22 laga kompetitif bersama Leipzig. Padahal, Bakayoko masih terikat kontrak jangka panjang dengan RB. Kontraknya berlaku hingga 2030.