Bola Perak dan Penghargaan untuk Korban dari Maroko... FIFA Mengumumkan Daftar Lengkap Penghargaan Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan daftar lengkap penghargaan individu untuk Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya mengumumkan para pemenang penghargaan utama usai pertandingan final.

FIFA telah memberikan penghargaan Bola Emas kepada pemain Spanyol, Rodri, sebagai pemain terbaik di Piala Dunia, sementara rekan senegaranya, Unai Simón, dinobatkan sebagai pemenang Sarung Tangan Emas sebagai kiper terbaik, Bek muda Pau Kubarsi meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik, sedangkan pemain Prancis Kylian Mbappé mendapatkan Sepatu Emas setelah menjadi top skor turnamen dengan 10 gol.

Seiring dengan dirilisnya daftar lengkap pemenang penghargaan, FIFA mengumumkan bahwa kapten timnas Argentina, Lionel Messi, meraih Bola Perak setelah memimpin negaranya ke final dan mencetak delapan gol selama turnamen.

Di sisi lain, Bola Perunggu diraih oleh bintang Prancis Kylian Mbappé, yang berhasil meraih Sepatu Emas sekaligus menempati peringkat ketiga dalam daftar pemain terbaik Piala Dunia, setelah membawa timnas negaranya finis di peringkat keempat.

Daftar pencetak gol terbanyak turnamen ini menampilkan sebuah ironi yang mencolok, setelah Messi meraih Sepatu Perak dengan delapan gol, sementara pemain Inggris Jude Bellingham meraih Sepatu Perunggu meskipun ia imbang dengan pemain Norwegia Erling Haaland dengan masing-masing tujuh gol.

Keunggulan Bellingham ini ditentukan berdasarkan peraturan FIFA terkait penghargaan pencetak gol terbanyak, yang menetapkan bahwa jika jumlah gol sama, maka akan dilihat jumlah umpan kunci yang diberikan. Bintang Inggris tersebut menciptakan satu gol selama turnamen, sedangkan Haaland tidak menciptakan gol sama sekali, sehingga pemain Real Madrid ini memastikan posisi ketiga dalam daftar pencetak gol tanpa perlu menggunakan kriteria jumlah menit bermain.

Sementara itu, dalam kategori Fair Play, timnas Belanda dinobatkan sebagai pemenang Penghargaan Fair Play, sebagai penghargaan atas perilaku disiplin mereka sepanjang turnamen, yang berakhir di babak 16 besar setelah dikalahkan oleh timnas Maroko.

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