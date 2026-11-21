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Penyerang Manchester City Erling Haaland tampak murka setelah gol yang berpotensi menyamakan kedudukan dianulir dalam laga Premier League yang menegangkan melawan Fulham. Tim asuhan Enzo Maresca mengira mereka telah menemukan jalan kembali ke pertandingan melalui penyerang andalan mereka, tetapi keputusan wasit memicu perdebatan sengit di Stadion Etihad.

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Kontroversi mencuat setelah gol Haaland dianulir

Drama terjadi pada menit ke-25, ketika Manchester City tertinggal 1-0 setelah tim tamu mengejutkan mereka lewat gol cepat. Haaland mengira ia telah menyamakan kedudukan setelah kiper Fulham Bernd Leno gagal mengamankan tembakan pertamanya . Penyerang City itu menyambar bola lepas dan memasukkannya ke gawang. Namun, wasit Tom Bramall langsung menganulir gol tersebut karena menilai Haaland menendang bola dari tangan Leno.

Haaland tampak murka saat memprotes keputusan itu. Ia berpendapat bola tersebut boleh diperebutkan setelah Leno gagal mengamankannya dengan baik. Tayangan ulang menunjukkan bahwa meski kiper asal Jerman itu berhasil menempatkan kedua tangannya pada bola, muncul perdebatan sengit mengenai apakah ia benar-benar menguasainya.

VAR mengonfirmasi keputusan wasit

Setelah protes di lapangan dan media sosial, Pusat Pertandingan Premier League memberikan penjelasan resmi mengenai alasan gol tersebut tidak disahkan. Penjelasan itu bertujuan mengakhiri perdebatan dengan merinci penafsiran aturan tentang penguasaan bola oleh kiper.

Pusat Pertandingan Premier League menjelaskan keputusan itu melalui unggahan di X: "Keputusan wasit untuk memberikan tendangan bebas kepada Fulham dan tidak mengesahkan gol Manchester City telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR karena kiper dinilai sedang menguasai bola."

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Akun tersebut juga membagikan penjelasan dari ruang VAR: "VAR: Bola berada dalam kendali di antara kedua tangan, lalu penyerang memainkan bola hingga terlepas dari penguasaan itu dan masuk ke gawang."

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City kesulitan kembali ke jalur kemenangan dalam perburuan gelar

Gol yang dianulir itu terasa sangat menyakitkan karena Rodrigo Muniz telah membawa Fulham unggul pada menit ke-16 dengan memanfaatkan kelemahan pertahanan City. Saat tertinggal, Manchester City tak punya ruang untuk melakukan kesalahan karena berupaya memangkas selisih enam poin dari pemuncak klasemen, Arsenal. Kekalahan keempat berturut-turut akan menjadi pukulan besar bagi harapan City untuk bersaing memperebutkan gelar Premier League, sekaligus meningkatkan sorotan terhadap pendekatan taktik Maresca dalam periode sulit ini .

Meski gol Haaland dianulir, City akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua untuk mengamankan satu poin. Pada menit ke-57, rekrutan musim panas Elliot Anderson mencetak gol spektakuler lewat tendangan voli dari tepi kotak penalti.

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Tekanan meningkat dalam persaingan Premier League

Meski gol Anderson memastikan pertandingan berakhir imbang, Manchester City masih harus bekerja keras untuk menyalip Arsenal di puncak klasemen. Arsenal dijadwalkan menghadapi Newcastle pada laga yang dimulai malam hari, sehingga City melewatkan kesempatan untuk memberikan tekanan sebesar mungkin kepada rivalnya.

Manchester City kini menghadapi rangkaian pertandingan berat, dimulai dengan laga Liga Champions melawan Napoli pada Selasa di Stadion Etihad. Setelah itu, perhatian mereka akan beralih ke laga tandang Premier League yang sulit di Stadion Emirates, tempat mereka dijadwalkan menghadapi Arsenal pada 29 November.