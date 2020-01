Bojan Hodak: Latih Tim Tak Seperti Memainkan PlayStation

Bojan enggan memasang target terlalu muluk, dan hanya berusaha membawa PSM melalui tiap laga dengan kemenangan.

LIPUTAN ALFIANDIS DARI MAKASSAR

Pelatih anyar PSM Makassar Bojan Hodak mengutarakan, menangani sebuah tim untuk menjadi juara tidak semudah dilakukan dengan cara menjentikkan jari maupun bermain PlayStation.

Hal itu diungkapkan Bojan dalam sesi jumpa wartawan hari ini. Manajemen PSM berharap Bojan bisa memberikan gelar juara Liga 1 di musim 2020, atau setidaknya menempati posisi lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Bojan tidak ingin memasang target muluk di tahun pertamanya bersama PSM.

“Semua orang selalu bicara target. Target di sepakbola profesional adalah memenangkan setiap laga. Tapi tidak mudah seperti dibilang banyak orang, tahun lalu berada di peringkat 12, tahun berikutnya menjadi juara,” ujar Bojan.

“[Untuk melakukannya] Tidak hanya sekadar seperti ini (sambil menjentikkan jari), atau ada tombol on dan off, lalu menekan tombol on, dan kami menjadi juara. Atau seperti di PlayStation, kami besok kalah, lalu kami juara. Bukan seperti itu caranya.”

“Buat kami, hal paling penting adalah melalui pertandingan demi pertandingan, lalu berusaha memperbaiki permasalahan yang kami temukan, dan selanjutnya berusaha memenangkan pertandingan sebanyak mungkin.”

Sementara itu, staf kehadiran Bojan juga memberikan perubahan dalam susunan tim pelatih. PSM hanya mempertahankan Bahar Muharram dan Sapri Usman. Sedangkan wajah baru yang menghiasi staf pelatih adalah Herrie Setyawan dan Hendro Kartiko.

“Saya meminta agar asisten saya merupakan mantan pesepakbola. Ketika saya datang ke sini, Appi (sapaan Munafri) memberikan beberapa nama, dan saya bilang ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya seang ada staf pelatih yang botak,” seloroh Bojan.

“Ini sangat lazim terjadi di klub sepakbola. Mereka ini mantan pesepakbola Indonesia, kami tahu rekam jejak mereka, dan saya yakin di bawah kepemimpinan baru akan memberi warna dan sentuhan baru untuk PSM,” tambah Munafri. (gk-74)

