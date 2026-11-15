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Lamine Yamal, bintang Barcelona, melontarkan kata-kata penuh kemarahan kepada Elliot Anderson, gelandang timnas Inggris, usai aksinya yang menyebabkan kartu merah dalam duel melawan Spanyol. Peristiwa itu terjadi setelah Anderson merebut bola dari bek Quansah dan berbuah penalti yang mengembalikan timnas Spanyol ke dalam atmosfer pertandingan, di saat Inggris tengah unggul 3 gol tanpa balas.

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Timnas Inggris, di bawah asuhan pelatihnya Thomas Tuchel, tampil mendominasi tuan rumah berkat keunggulan fisik mereka, dan sedang menuju kemenangan besar di Stadion Metropolitano, sebelum datang momen yang mengubah jalannya laga.

Yamal merebut bola dari Kwansah, lalu melaju ke arah gawang Inggris, dan mendapati dirinya nyaris berhadapan langsung dengan kiper Trafford. Namun, Anderson mengejarnya dari belakang, menahannya, dan menjatuhkannya ke tanah saat ia bergerak menuju gawang.

Wasit menunjuk titik penalti untuk Spanyol, dan mengacungkan kartu merah langsung kepada Anderson, akibat pelanggarannya yang menggagalkan peluang emas Yamal untuk mencetak gol, sehingga timnas Inggris harus menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain.

“Bodoh, bodoh”: Kemarahan Yamal terhadap Anderson

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Insiden itu tidak berhenti pada keputusan pengusiran, sebab Yamal terlibat adu mulut dengan Anderson begitu ia bangkit dari lapangan, dan mengulang kalimat “bodoh, bodoh” di hadapannya, sebelum mendesaknya agar segera meninggalkan lapangan, supaya timnas Spanyol bisa mengeksekusi penalti dan melanjutkan permainan.

Mikel Oyarzabal yang menjadi algojo penalti, dan ia tidak menyia-nyiakan peluang itu, setelah menempatkan bola ke dalam gawang, mencetak gol pertama Spanyol dan memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3, sehingga memberi tuan rumah peluang untuk membangkitkan kembali harapan mereka dalam laga tersebut.

Momen itu datang pada saat timnas Spanyol tengah kesulitan menghadapi tekanan Inggris, dan tidak mampu menemukan cara untuk menghentikan serangan-serangan lawan, sebelum Yamal berhasil mengubah keadaan dengan merebut bola dari Kwansah dan memperoleh penalti yang mengembalikan vitalitas pada penampilan timnya.