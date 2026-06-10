Bocoran serius dari Madrid... Kesepakatan senilai 150 juta euro memicu perselisihan dini antara Pérez dan Mourinho

Sebuah laporan media Spanyol mengungkap kejutan besar terkait José Mourinho, pelatih asal Portugal yang diperkirakan akan menjadi pelatih Real Madrid.

Mourinho telah meninggalkan klub lamanya, Benfica, pada hari Rabu ini, dan Real Madrid diperkirakan akan mengumumkan penunjukannya sebagai pelatih tim dalam beberapa jam ke depan.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa meskipun Mourinho belum secara resmi ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid, namun dalam beberapa jam terakhir telah terjadi perselisihan pertama antara dirinya dan manajemen klub yang dipimpin oleh Florentino Pérez.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa penyebabnya adalah tawaran yang diajukan klub raja untuk merekrut Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid.

Klub Kerajaan tersebut mengatakan dalam pernyataan resmi kemarin: "Real Madrid Football Club mengumumkan bahwa setelah rapat dewan direksi hari ini, mereka mengajukan tawaran senilai 150 juta euro kepada klub Atlético Madrid untuk memperoleh hak federal atas pemain Julián Álvarez."

Lanjutnya: "Setelah meneliti dan mengevaluasi tawaran tersebut, Atlético Madrid mengucapkan terima kasih kepada klub atas tawaran yang diajukan dalam kerangka hubungan baik yang terjalin antara kedua klub, namun menolaknya, dengan merujuk pada klausul penalti dalam kontrak pemain (500 juta euro)."

Surat kabar tersebut menekankan bahwa Mourinho tidak berminat untuk merekrut Julian Alvarez.

Kisah dari pihak Real Madrid menyebutkan bahwa pelatih asal Portugal itu mengetahui bahwa klub akan mengajukan tawaran kepada pemain asal Argentina tersebut, namun ia tidak menyetujuinya.

Sementara itu, sumber-sumber yang dekat dengan Mourinho menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui tawaran yang diajukan kepada Julian Alvarez, dan baru mengetahuinya ketika Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi yang mengumumkan penolakan Atletico Madrid terhadap tawaran tersebut.

Menurut sumber-sumber tersebut, pelatih asal Portugal itu sangat kesal karena klub mengambil langkah tersebut tanpa sepengetahuannya, terutama karena ia tidak antusias dengan kemungkinan Julian bergabung dengan tim.