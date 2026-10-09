Bocoran dari sidang Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional "CAS" dalam kasus Maroko dan Senegal terkait gelar Piala Afrika 2025 terus bermunculan.

Menurut laporan terbaru dari Senegal, pihak Maroko bersikukuh dalam sidang yang digelar kemarin, Kamis, pada penerapan Pasal 82 dan 84 dari regulasi Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF", sementara pembelaan Senegal berpijak pada otoritas wasit di dalam lapangan dan sifat final dari keputusan-keputusannya.

Dan menurut yang diungkap situs "Seni News" asal Senegal, Federasi Sepak Bola Maroko memfokuskan pembelaannya selama sidang tertutup pada dua pasal yang mengatur kasus-kasus terkait keluarnya tim dari lapangan atau penolakannya untuk melanjutkan pertandingan.

Pihak Maroko berpandangan bahwa keluarnya para pemain Senegal dari lapangan untuk sementara, setelah dianugerahkannya penalti bagi Maroko pada masa tambahan waktu di final turnamen, seharusnya berujung pada penghentian pertandingan secara permanen.

Maroko menyoal adanya pengaruh terhadap keputusan wasit

Dan menurut yang disorot sumber Senegal, para pengacara Federasi Maroko melangkah lebih jauh dari itu, dengan mengajukan hipotesis yang menyatakan bahwa wasit pertandingan terpengaruh oleh campur tangan Olivier Savari, Ketua Komite Wasit Konfederasi Sepak Bola Afrika, yang menurut sudut pandang mereka berujung pada tidak dihentikannya pertandingan final tersebut begitu para pemain Senegal keluar lapangan.

Pihak Maroko, menurut laporan tersebut, berpijak pada foto-foto yang mereka sebut memperlihatkan Savari sedang memberikan instruksi kepada wasit.

Argumen ini menambah persoalan laporan wasit kedua, yang sebelumnya telah diangkat oleh pihak Maroko dalam sidang menurut bocoran-bocoran sebelumnya, namun pembelaan Konfederasi Afrika menolak apa yang diangkat terkait hal itu.

Poin-poin ini tetap menjadi bagian dari argumen pihak Maroko sebagaimana dipaparkan laporan tersebut, dan tidak berarti bahwa Pengadilan Arbitrase Olahraga mengakui kebenarannya.

Senegal bersikukuh pada otoritas wasit dan penyelesaian pertandingan

Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Senegal berpijak pada prinsip otoritas wasit di dalam lapangan, dengan mengutip Hukum Kelima dari hukum-hukum sepak bola yang dikeluarkan oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional "IFAB", yang mengatur kewenangan wasit dan keputusan-keputusannya selama pertandingan.

Pembelaan Senegal juga berpijak pada Pasal Kesembilan dari hukum disiplin Federasi Sepak Bola Internasional, menurut laporan tersebut, untuk menegaskan bahwa pertandingan telah diselesaikan hingga akhir, setelah para pemain Senegal kembali ke lapangan, sebelum mereka mengalahkan Maroko dengan skor 1-0 setelah menempuh babak tambahan waktu.

Pihak Senegal berpandangan, menurut yang disampaikan sumber tersebut, bahwa keputusan wasit untuk melanjutkan pertandingan dan terus memimpinnya hingga akhir harus memiliki pengaruh dalam memutuskan sengketa, dan bahwa tidak ada pihak mana pun yang boleh menentukan ulang hasil sebuah laga yang telah diselesaikan hingga akhir.

Senegal menggugat prosedur dan mengangkat dugaan korupsi

Pembelaan Federasi Senegal tidak terbatas pada aspek-aspek terkait jalannya pertandingan, melainkan juga meluas hingga prosedur yang mendahului keputusan Komite Banding Konfederasi Afrika yang dikeluarkan pada 17 Maret 2026, yang menetapkan Senegal kalah dengan pengunduran diri dengan skor 3-0.

Menurut laporan tersebut, para pengacara Senegal mengangkat apa yang mereka sebut sebagai adanya cacat prosedural yang melingkupi keputusan itu, mereka juga berbicara tentang dugaan korupsi, yang merupakan tuduhan-tuduhan yang disampaikan sumber tersebut dalam rincian konfrontasi hukum antara kedua pihak, tanpa berarti bahwa tuduhan itu terbukti.

Dan setelah kedua pihak memaparkan argumen-argumen mereka selama sidang tertutup, keputusan kini berada di tangan Majelis Arbitrase Olahraga, sementara manajemen pengadilan berjanji untuk mengeluarkan keputusan beralasan secepat mungkin setelah berakhirnya sidang.