Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, menjadi kandidat terdekat untuk memenangi penghargaan Ballon d'Or sebagai pelatih terbaik dunia tahun 2026, setelah berbagai pencapaiannya bersama "La Roja" membawa namanya ke puncak persaingan untuk meraih penghargaan tersebut.

De la Fuente bersaing memperebutkan penghargaan ini dengan 4 pelatih terkemuka, yakni Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, Mikel Arteta, pelatih Arsenal, Unai Emery, pelatih Aston Villa, dan Vincent Kompany, pelatih Bayern Munich.

Menurut yang diungkapkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", pelatih timnas Spanyol ini unggul atas Luis Enrique dan para kandidat lainnya menjelang acara penyerahan penghargaan yang dijadwalkan berlangsung lusa, hari Senin, di ibu kota Inggris, London.

Piala Dunia Jadi Kata Kunci

Gelar juara Piala Dunia menjadi faktor paling menonjol dalam mendongkrak peluang De la Fuente, setelah ia membawa timnas Spanyol meraih gelar tersebut usai mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di laga final, yang digelar pada 19 Juli.

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Timnas Spanyol menampilkan perjalanan yang mengesankan selama turnamen, karena mengakhiri kompetisi tanpa kekalahan, dan gawangnya hanya kebobolan satu gol, menegaskan kemampuannya memadukan kekokohan lini pertahanan dan efektivitas dalam menuntaskan laga-laga besar.

Berbagai pencapaian ini memberi De la Fuente keunggulan dalam perebutan penghargaan, setelah ia berhasil membangun tim yang kompetitif dan stabil, serta mempertahankan levelnya sepanjang perjalanan turnamen, hingga sampai ke podium juara dunia.

Kehadiran Spanyol yang Menonjol di Acara London

De la Fuente diperkirakan akan menghadiri acara di London bersama Rafael Louzán, presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, selain delegasi besar dari para pejabat federasi, dalam sebuah malam yang diperkirakan akan menyaksikan kehadiran Spanyol yang menonjol di antara para kandidat penghargaan.

Posisi pelatih Spanyol ini semakin diperkuat oleh timnas negaranya yang memuncaki peringkat dunia Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", di samping kepemilikannya atas rangkaian 43 pertandingan resmi beruntun tanpa kekalahan.