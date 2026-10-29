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Gelandang muda Bayern Munich, Tom Bischof, mengungkapkan kegembiraannya setelah mengatur permainan dalam kemenangan 6-1 atas Magdeburg di DFB-Pokal. Bischof, yang mencatatkan assist brilian untuk Michael Olise, memuji dukungan suporter tuan rumah di Allianz Arena.

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Generasi penerus antarkan Bayern lolos ke babak berikutnya di ajang piala

Tom Bischof menjadi salah satu dari beberapa talenta muda yang dipercaya menjadi starter saat Bayern Munich mengalahkan Magdeburg 6-1 pada putaran kedua DFB-Pokal. Bischof bermain bersama Lennart Karl dalam susunan lini tengah yang diperbarui.

Bischof langsung memberi dampak lewat umpan apik kepada Ismael Saibari, yang kemudian mengirim bola ke tengah untuk dituntaskan Michael Olise menjadi gol pembuka.

David Santos Daiber juga masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol pertamanya untuk tim senior klub pada laga tersebut.

Bischof puji perlawanan Magdeburg dan dukungan suporter

Merefleksikan penampilannya, Bischof mengakui Magdeburg menyulitkan Bayern di area tengah pada fase awal pertandingan. "Kami tahu mereka punya kualitas dan memainkan sepakbola yang bagus," kata Bischof.

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"Mereka berusaha mengejar kami di seluruh lapangan. Itu tidak mudah, tetapi kami sudah menduganya."

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"Pada akhirnya, kemenangan ini sangat layak kami raih. Bermain di hadapan para suporter selalu menyenangkan. Mereka selalu mendukung kami, dan bermain di Allianz Arena sungguh luar biasa," tambahnya.

Asisten pelatih Danks soroti kendali permainan pada babak kedua

Asisten pelatih Aaron Danks memuji para pemain muda yang mampu menyesuaikan diri dengan skema pressing Magdeburg setelah jeda. "Pada babak kedua, kami menemukan ritme dan itu membuat kami mampu mengendalikan permainan," ujar Danks.

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"Saya sangat senang malam ini, tetapi ini tidak mudah."

Umpan-umpan kreatif Bischof dan permainan menyerang Karl yang penuh energi terbukti krusial untuk membongkar pertahanan Magdeburg.

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Para bintang muda siap tampil di Der Klassiker

Setelah melewati ujian di ajang piala, Bischof dan para pemain muda Bayern siap jika dibutuhkan dalam laga penting melawan Borussia Dortmund pada Sabtu.

Semangat kebersamaan di antara para pemain muda terus memperkuat opsi rotasi Bayern.

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Bayern kini sepenuhnya fokus untuk meraih tiga poin di Der Klassiker.