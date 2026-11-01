Boca Juniors memenangi Superclásico melawan River Plate yang selalu berlangsung panas. Di La Bombonera yang bergemuruh, Lautaro Di Lollo menjadi penentu kemenangan 1-0. Saat gol tercipta, River sudah bermain dengan sepuluh orang akibat kartu merah di awal laga, dan mereka mengakhiri pertandingan dengan sembilan pemain.

Pertandingan dimulai dengan buruk bagi River. Lucas Martinez Quarta menarik seragam penyerang Miguel Merentiel terlalu jelas. Merentiel pun dengan sigap menjatuhkan diri dan, setelah pemeriksaan VAR, mendapatkan apa yang diinginkannya: kartu merah langsung untuk Martínez Quarta.

Meski masih memiliki bek-bek berpengalaman seperti Marcos Acuña, Nicolás Otamendi, dan Gonzalo Montiel, River yang kekurangan satu pemain tak mampu mencegah Boca unggul. Di Lollo menanduk masuk sepak pojok Sebastián Villa dengan apik.

Keributan dan insiden yang mengganggu jalannya laga sama sekali tak kurang dalam pertandingan terbesar di negara itu. Menjelang turun minum, Leandro Paredes bersitegang dengan Acuña, rekan setimnya di skuad Argentina yang menjadi juara pada 2022. Keduanya mendapat kartu kuning.

Tekel-tekel keras terus bermunculan. Lautaro Blanco tidak dihukum atas pelanggaran yang sangat jelas terhadap kaki lawannya. Paredes juga lolos dari hukuman setelah melakukan pelanggaran yang jelas. Meski para pemain River memohon agar ia dihukum, Paredes tetap bisa melanjutkan pertandingan dan sempat terlibat keributan dengan Otamendi.

Sekitar sepuluh menit sebelum laga berakhir, River tinggal bermain dengan sembilan orang. Montiel, yang mengantarkan Argentina meraih gelar juara dunia lewat tendangan penaltinya empat tahun lalu, harus meninggalkan lapangan setelah mendapat kartu merah langsung akibat tekelnya yang sangat terlambat terhadap Blanco.

Berbagai benda dilemparkan ke arah Montiel saat ia menuju ruang ganti. Ia akhirnya harus dikawal keluar lapangan oleh polisi antihuru-hara. Menghadapi sembilan pemain dengan sebelas orang, Boca mempertahankan keunggulan hingga laga usai.