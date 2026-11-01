Boca Juniors memenangkan laga puncak Super Clasico menghadapi rival tradisional mereka, River Plate, setelah menang dengan skor satu gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam di Stadion "La Bombonera", dalam rangkaian pertandingan pekan kedua dari terakhir Liga Clausura Argentina. Kemenangan berharga ini mengembalikan mereka ke puncak klasemen tahunan, satu pekan sebelum kompetisi berakhir.

Boca Juniors berutang kemenangan ini kepada Lautaro Di Lollo, yang mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, sehingga memberi timnya 3 poin yang sangat penting di hadapan para pendukungnya, dalam laga yang diwarnai ketegangan tinggi dan berakhir dengan 9 pemain di kubu River Plate, setelah Lucas Martinez Quarta diusir pada menit kesembilan, kemudian Gonzalo Montiel pada menit ke-79.

Kemenangan tersebut menambah koleksi poin Boca menjadi 60 poin dalam klasemen tahunan, sehingga mereka merebut kembali puncak dengan selisih satu poin atas Rosario Central, yang sebelumnya meraih kemenangan atas Sarmiento dengan skor 2-1 pada hari Jumat. Dengan demikian, perhatian kini tertuju pada pekan terakhir yang akan menentukan identitas pemilik posisi pertama, ketika Boca menghadapi Defensa y Justicia, dengan tekad untuk menutup kompetisi di puncak.

Hasil ini memiliki arti ganda bagi Boca Juniors, yang telah memastikan lolos ke final Copa Sudamericana, di mana mereka akan berhadapan dengan Atletico Mineiro pada 21 November di Barranquilla, serta bersiap menjalani semifinal Copa Argentina melawan Banfield pada 14 November.

Tim Argentina ini juga telah memastikan tempat mereka di edisi mendatang Copa Libertadores, sehingga terus bersaing di lebih dari satu front selama fase menentukan musim ini.

Di sisi lain, perhitungan River Plate semakin rumit setelah kekalahan derby ini, karena koleksi poin mereka terhenti di angka 23 poin di Grup Dua, dan mereka dituntut meraih hasil positif menghadapi Aldosivi pada pekan terakhir, demi memastikan lolos ke fase berikutnya Liga Clausura, yang merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menyelamatkan musim.