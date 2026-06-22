Boban menanggapi Hendrik Almstadt, sosok yang sedang ramai dibicarakan di bursa transfer Milan: “Apa yang dia tahu soal sepak bola?”

Pandangan Zvone Boban mengenai Hendrik Almstadt, kepala transfer baru AC Milan, menggambarkan pendapat mantan pemain dan pejabat klub Rossoneri tersebut mengenai struktur organisasi baru yang diluncurkan oleh Gerry Cardinale, yang sepenuhnya didasarkan pada ‘sumber daya internal’, setelah banyaknya nama yang beredar dalam beberapa pekan terakhir menyusul perombakan besar-besaran dengan pemecatan Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, dan Igli Tare, serta pelatih Max Allegri. “





Apa yang dia tahu soal sepak bola?”, kata Boban, dengan nada yang menambahkan penilaian kurang memuji terhadap Almstadt.

Selama bertahun-tahun, Almstadt bekerja di Milan ‘di balik layar’, sebagai ahli keuangan dan angka, menangani evaluasi teknis-finansial terhadap para pemain, pemantauan anggaran, dan modernisasi proses perekrutan. Singkatnya, tugasnya selalu terkait dengan analisis ekonomi yang diterapkan pada bidang olahraga, berdasarkan filosofinya yang mengutamakan data sebagai dasar utama dalam melakukan evaluasi.





Boban mendapati situasi ini ketika ia bergabung dengan Paolo Maldini di Milan pada Juni 2019, sebuah pengalaman yang kemudian berakhir secara mendadak dengan pemecatan pria asal Kroasia tersebut pada 7 Maret 2020—langkah yang diambil oleh klub Rossoneri atas dasar alasan yang sah, namun kemudian terbukti tidak berdasar di pengadilan. Dalam wawancara dengan Andrea Longoni, Boban berbicara tentang “batasan-batasan yang ditetapkan secara tidak masuk akal” untuk operasi bursa transfer yang direncanakan oleh dirinya dan Maldini (ia menyebut Dani Olmo dan Dominik Szoboszlai yang hampir terwujud saat itu).





“Mereka bahkan menempatkan seseorang di sana, seorang bernama Hendrik, entahlah, dia tidak mengerti apa-apa… apa yang dia pahami tentang sepak bola… bahwa dia harus menyetujui apa yang kami lakukan, seperti ‘pengawas teknis’ bagi Maldini dan Boban… dia memiliki dokumen internal dan begitulah,” kenang Boban, yang bahkan tidak menyebut nama Almstadt, sebagai tanda penghinaan yang sangat besar.











