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FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Blunder fatal: Neuer jadi penyebab gol tercepat dalam sejarah Bundesliga

Augsburg vs Bayern Munich
Augsburg
Bayern Munich
Bundesliga
M. Neuer
Jerman

Augsburg mengejutkan tamu sejak awal

Gawang Bayern Munich kebobolan hanya 8 detik setelah dimulainya pertandingan melawan tuan rumah Augsburg, pada Sabtu hari ini, akibat blunder fatal kiper Manuel Neuer, sehingga Robin Fellhauer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga Jerman.

Tepat setelah kick-off, Luis Diaz mengembalikan bola kepada Neuer, namun bola menjauh dari kakinya, lalu ia mencoba mengopernya tetapi dipotong oleh Fellhauer, yang kemudian berhadapan dengan gawang kosong dan mencetak gol dengan mudah.

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Fellhauer memecahkan rekor gol tercepat dalam sejarah Bundesliga - yang telah bertahan selama 63 tahun - yang sebelumnya tercatat atas nama Kevin Volland dan Karim Bellarabi dengan 9 detik, menurut jaringan statistik "Opta".

Ironisnya, gol Volland juga tercipta ke gawang Neuer, ketika ia mencetaknya untuk Hoffenheim melawan Bayern pada 22 Agustus 2015, sementara Bellarabi mencetak golnya bersama Bayer Leverkusen melawan Dortmund pada 23 Agustus 2014.

Bayern Munich memasuki pertandingan hari ini dengan upaya merebut puncak klasemen Bundesliga Jerman dari Borussia Dortmund, yang tersandung kemarin Jumat dengan hasil imbang melawan Werder Bremen (2-2), sehingga menambah koleksi poinnya menjadi 13 angka, unggul 3 poin atas tim Bavaria yang lebih unggul dalam selisih gol, sebelum menghadapi Augsburg.


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