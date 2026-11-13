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Timnas Italia mengirim pesan kuat kepada para pengkritiknya, setelah meraih kemenangan dramatis atas Prancis dengan skor 3-1, dalam laga yang sarat makna teknis dan moral, serta mengembalikan kenangan akan kejayaan Azzurri di hadapan Prancis di tanah Italia. Di tengah kegembiraan atas kemenangan, kekesalan akibat penalti yang gagal, dan kesalahan dini yang nyaris membalikkan keadaan, pelatih Roberto Mancini melontarkan pernyataan yang mencerminkan kebahagiaannya atas penampilan para pemainnya. Namun, ia tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap sejumlah detail yang terjadi sepanjang pertandingan.

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Roberto Mancini, pelatih kepala timnas Italia, mengungkapkan kegembiraan besarnya atas kemenangan melawan Prancis, sembari menegaskan bahwa para pemainnya menampilkan pertandingan yang istimewa serta memperlihatkan keinginan jelas untuk meraih kemenangan dan menebus kegagalan-kegagalan sebelumnya.

Mancini berkata, dalam pernyataan seusai pertandingan: "Ini penampilan yang luar biasa. Para pemain tampil istimewa, dan saya sangat senang untuk mereka. Kemenangan ini sangat penting bagi para suporter yang hadir di stadion."

Pelatih asal Italia itu menambahkan bahwa timnya masih memiliki banyak pekerjaan di depan, meski kemenangan ini penting, seraya menyatakan bahwa para pemain memiliki keinginan kuat untuk mengembalikan posisi timnas dan kembali bersaing memperebutkan gelar, setelah gagal lolos ke Piala Dunia tiga kali berturut-turut.

Ia menjelaskan: "Masih banyak pekerjaan di depan kami, jalannya masih panjang, tetapi para pemain bertekad untuk kembali dengan kuat. Sedikit demi sedikit, kami akan mencapai tujuan yang baik. Saya menyukai segalanya hari ini, meski kami kebobolan lebih awal, dan pertandingan ini bisa saja berakhir dengan kekalahan telak."

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Kesalahan Donnarumma tak membuat Azzurri kehilangan keseimbangan

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Mancini pun menyoroti kesalahan dini yang dilakukan kiper Gianluigi Donnarumma, setelah ia menjadi penyebab kebobolan gol dari Olympique Ollise, yang memberi timnas Prancis keunggulan lebih awal, dan nyaris menempatkan tuan rumah di bawah tekanan besar sejak menit-menit pertama.

Namun, pelatih Azzurri itu menekankan bahwa reaksi para pemainnya positif, setelah mereka berhasil melewati kejutan tersebut dan merebut kembali kendali atas jalannya pertandingan, alih-alih menyerah pada kebingungan.

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Ia berkata: "Itu adalah kesalahan, dan sayangnya hal-hal seperti ini terjadi dalam sepak bola, tetapi kami menjaga ketenangan dan kembali bermain dengan cara yang kami kuasai, dan itulah yang terpenting."

Sebelum laga yang dinanti melawan Belgia di Brussels, dalam partai terakhir persaingan grup, Mancini menegaskan perlunya terus bekerja dan tidak berlebihan dalam merayakan, dengan mengatakan: "Ada banyak hal yang harus dipikirkan. Kemenangan ini tidak berarti banyak jika berdiri sendiri, dan kini kami harus pergi ke Belgia serta meraih kemenangan."

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Penalti yang menyulut kemarahan Mancini

Kegembiraan atas kemenangan itu tidak lepas dari ketegangan, setelah pertandingan menyaksikan insiden kontroversial terkait penalti pertama yang diperoleh timnas Italia, yang gagal dieksekusi oleh Sebastiano Esposito, dalam momen yang menyulut kemarahan tim pelatih dan menghidupkan kembali perdebatan soal siapa pemain yang bertugas mengeksekusi tendangan.

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Pada menit ke-60, ketika kedudukan menunjukkan imbang 1-1, Azzurri memperoleh penalti setelah Cambiaghi dilanggar oleh Malo Gusto, sehingga terbuka peluang emas bagi tuan rumah untuk unggul dalam kedudukan.

Seharusnya Pio Esposito yang mengeksekusi penalti itu, tetapi kejutan justru datang dari majunya sang saudara, Sebastiano, untuk melakukan tendangan, sebelum ia mengarahkan bola jauh dari gawang, mengancam untuk menyia-nyiakan peluang berharga di momen krusial pertandingan.

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Mancini tidak mampu menyembunyikan kekesalannya, karena ia memperlihatkan reaksi marah begitu penalti gagal, sementara Gabriele Oriali dan Leonardo Bonucci turun tangan untuk menjelaskan bahwa Sebastiano bukanlah pemain yang ditugaskan mengeksekusi. Beberapa menit kemudian, sang pemain meninggalkan lapangan, di tengah upaya menjelaskan apa yang terjadi kepada pelatih.

Mancini mengakhiri perdebatan: Pio yang bertanggung jawab!

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Di sisi lain, Pio Esposito berusaha menjelaskan kebenaran apa yang terjadi, sembari menegaskan bahwa saudaranya memiliki catatan yang lebih baik darinya dalam mengeksekusi penalti, tetapi ia bukanlah pemain yang ditunjuk untuk melakukan tendangan melawan Prancis.

Pio berkata, dalam pernyataan seusai pertandingan: "Saudara saya mencetak lebih banyak penalti daripada saya, tetapi seharusnya ia tidak mengeksekusinya. Kami berdua terdaftar dalam daftar penendang penalti. Seba adalah pemain yang paling banyak mencetak penalti di seluruh tim, dan pemain mana pun bisa saja gagal menyarangkannya."

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Namun, Mancini lebih tegas dalam konferensi pers, dan ia tidak mencoba menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap tindakan para pemainnya, seraya menegaskan bahwa Pio-lah yang bertanggung jawab mengeksekusi penalti itu, dan bahwa apa yang terjadi tidak akan terulang di masa depan.

Pelatih asal Italia itu berkata: "Seharusnya Pio Esposito yang menendang penalti, dan lain kali kedua bersaudara Esposito tidak akan melakukan kesalahan lagi."

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Arti penting kemenangan ini tidak sebatas pada hasil atau dampaknya terhadap klasemen grup, melainkan juga mengandung nilai historis bagi timnas Italia, yang akhirnya berhasil memecahkan kutukan yang membelenggunya di hadapan Prancis di kandang sendiri selama lebih dari enam dekade.

Kemenangan terakhir Azzurri atas Les Bleus di dalam tanah Italia bisa ditelusuri hingga 5 Mei 1962, ketika timnas Italia unggul dengan skor 2-1 di kota Florence.