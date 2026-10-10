Kiper 40 tahun itu menerima umpan balik yang tampak tidak berbahaya dari Luis Diaz sesaat setelah tendangan gawang, sebelum sentuhan bolanya sedikit terlalu jauh ke depan dan, dalam upayanya membiarkan Robin Fellhauer yang datang menyongsong berlari ke ruang kosong dengan chip yang agak terlalu santai, justru mengenai punggung sang pemain. Dari situ, bola memantul ke jalur lari pemain Augsburg tersebut, yang kemudian dengan mudah mendorongnya ke gawang kosong.

Saat bola melewati garis, jam di papan skor baru menunjukkan delapan detik. Bild melaporkan waktu 8,4 detik berdasarkan hitungan manual. Dengan demikian, Fellhauer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Rekor sebelumnya dipegang Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) dan Kevin Volland (TSG Hoffenheim) dengan masing-masing sembilan detik.

Neuer kemungkinan besar sedang menjalani musim terakhir dalam kariernya. Dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, ia berulang kali mengisyaratkan pensiun. Pengganti kiper nomor satu yang telah lama bertugas itu kemungkinan adalah Jonas Urbig, yang seperti pada musim lalu diharapkan mendapat kesempatan bermain secara reguler untuk memudahkan transisi baginya.

Sempat Ismael Saibari mencetak gol penyama kedudukan untuk Bayern (55), sebelum Neuer juga setidaknya tampak kurang beruntung saat kembali tertinggal. Tembakan bek Calvin Brackelmann hanya bisa ditepisnya dengan kurang sempurna, sehingga Rodrigo Ribeiro dengan mudah menyambar bola muntah untuk mencetak gol 2-1 (64). Karena Nathaniel Brown hadir pada menit ke-81, pertandingan berakhir 2-2.

Bundesliga: Gol-gol tercepat dalam sejarah