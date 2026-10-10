Tim asuhan pelatih Vincent Kompany mengawali musim gugur yang panas dengan hasil imbang 2-2 (0-1) dalam derby Bayern-Schwaben melawan FC Augsburg dan gagal memanfaatkan hasil seri Borussia Dortmund.

Peran besar dalam hal itu dimiliki veteran Neuer: pemain 40 tahun itu dengan ceroboh kehilangan bola setelah sepak mula oleh Luis Diaz - Robin Fellhauer dengan senang hati menerima hadiah itu setelah 8,4 detik. Belum pernah ada pemain yang mencetak gol lebih cepat dalam 63 tahun sejarah Bundesliga. "Saya sebenarnya juga bisa menembak lebih cepat. Tetapi risikonya terlalu besar bola melenceng," kata Fellhauer kepada Sky dan menambahkan: "Kami sebenarnya ingin membawa pulang lebih banyak. Tetapi dengan satu poin ini kami bisa merasa senang."

Setelah kesalahannya yang mencolok, Neuer mengangkat tangan sebagai tanda meminta maaf, namun para tamu sebenarnya tetap bisa meraih kemenangan dengan penyelesaian peluang yang lebih baik. "Kami membuat hidup kami sendiri sulit dengan serangkaian kesalahan. Manu memang terlibat di dalamnya, tetapi yang lain juga. Kami punya cukup banyak peluang untuk tetap memenangkan pertandingan ini," kata direktur olahraga Max Eberl, setelah tim asuhan Vincent Kompany membuat start yang buruk menuju musim gugur yang panas dan gagal memanfaatkan hasil seri Borussia Dortmund.

Ismael Saibari (55') menyamakan kedudukan untuk juara rekor Jerman itu melawan FCA yang memulai musim dengan baik, sebelum Rodrigo Ribeiro (64') kembali membawa Augsburg unggul. Setidaknya pemain tim nasional yang masuk sebagai pengganti, Nathaniel Brown (80'), masih menyelamatkan hasil imbang bagi tim tamu, sementara Serge Gnabry setelah itu hanya mengenai tiang gawang (83'). Dengan demikian, tim Munich juga gagal membalas satu-satunya kekalahan liga mereka pada musim lalu.

Sudah pada Selasa (21.00) Bayern punya kesempatan untuk menebusnya di Liga Champions di atas lapangan sintetis melawan Viking Stavanger. Setelah itu, hingga awal November masih ada tujuh pertandingan lagi yang menanti.

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FC Bayern tanpa Jamal Musiala dan Konrad Laimer - beberapa gol dianulir

Di kubu Bayern, selain Jamal Musiala yang cedera, Konrad Laimer juga absen. Pemain Austria itu menjadi ayah dan karena itu tidak ikut bepergian ke Augsburg. Posisi Musiala di belakang Harry Kane ditempati Saibari, sementara Josip Stanisic bertahan di sisi kanan menggantikan Laimer.

Namun, tim Munich belum benar-benar tertata saat skor уже menjadi 0-1. Bayern sempat menguatkan diri sejenak lalu menekan. Namun serangan bertubi-tubi itu untuk sementara belum membuahkan hasil. Penyerang tajam Harry Kane, Michael Olise, Diaz, Saibari maupun Alphonso Davies dalam percobaan mereka gagal mengarah ke gawang FCA atau diblok lini pertahanan Augsburg yang bertahan dengan penuh semangat. Karena itu, Bayern bahkan beruntung Juma Bah dalam salah satu dari sedikit aksi ofensif FCA gagal mencetak gol bebas menjadi 2-0 setelah sepak pojok (35').

Setelah jeda, Bayern melanjutkan gelombang serangan mereka. Diaz sempat mencetak gol setelah kesalahan Finn Dahmen. Namun setelah tinjauan VAR, gol itu dianulir karena posisi offside. Gol Saibari tak lama kemudian setelah umpan dari Kane kali ini disahkan. Pertandingan pun berkembang menjadi jual beli serangan yang terbuka. Dalam sebuah serangan balik, Neuer hanya bisa menepis tembakan Calvin Brackelmann ke samping, Ribeiro menyambar bola muntah. Bayern kemudian mencoba segalanya. Kane juga menyiapkan gol Brown.