Timnas Aljazair kembali menerima dua pukulan jelang dua laga melawan Togo dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027, setelah Federasi Sepak Bola Aljazair mengumumkan absennya duo Mohamed El Bachir Belloumi dan Jaouen Hadjam akibat cedera, sehingga keduanya menyusul kiper Abdellatif Ramdane yang meninggalkan pemusatan latihan menyusul wafatnya sang ayah.

Dalam pernyataan resmi hari Senin ini, Federasi Aljazair menjelaskan bahwa cedera membuat Belloumi dan Hadjam tidak bisa bergabung ke skuad timnas, di saat pelatih Ibrahim Hamdani bersiap menjalani dua laga penting melawan Togo pada 14 dan 17 November ini, dalam rangkaian pekan ketiga dan keempat kualifikasi.

Hadjam, bek Brighton asal Inggris, sempat duduk di bangku cadangan saat timnya menang 2-0 atas Brentford pada hari Minggu di Liga Primer Inggris, sementara penyerang Belloumi absen dalam kekalahan Hull City dari tuan rumah Arsenal dengan skor satu gol tanpa balas pada hari Sabtu.

Tim pelatih memutuskan memanggil bek Fahem Benaissa Yahia, pemain Mantova yang berlaga di divisi dua Liga Italia, untuk menggantikan absennya Hadjam.

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Sebelumnya, Federasi Aljazair telah mengumumkan pemanggilan kiper Rayan Yesli, pemain Olympique Akbou, untuk menggantikan Abdellatif Ramdane yang dibebaskan dari keikutsertaan dalam pemusatan latihan akibat wafatnya sang ayah.

Timnas Aljazair memuncaki klasemen Grup Sembilan dengan koleksi 4 poin, yang diraih dari dua pekan pertama, unggul satu poin atas Zambia dan Togo, sementara timnas Burundi menempati posisi terakhir dengan satu poin.