Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap krisis besar yang dihadapi Federasi Sepak Bola Argentina, bertepatan dengan partisipasi tim nasional utama di Piala Dunia 2026, serta kontroversi yang melingkupi tim tersebut.

Situs "Foot Mercato" melaporkan bahwa keputusan wasit François Litxer memicu gelombang kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pelatih Hossam Hassan mengecam pertandingan tersebut dan menyebutnya sebagai pertandingan yang direkayasa, sementara sejumlah pemain Mesir mengklaim bahwa tim nasional mereka telah dirampas kesempatan lolos bersejarah oleh FIFA yang diduga berpihak pada Argentina. Tuduhan keberpihakan menyebar dengan kecepatan luar biasa di media sosial dan pers internasional.

Bagi sebagian pengamat, pertandingan ini telah menjadi simbol Piala Dunia 2026, di mana setiap keputusan yang berkaitan dengan Argentina kini selalu diragukan.

Kritik tajam terhadap FIFA

Kontroversi ini tidak terlepas dari isu-isu lain; sejak dimulainya Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menghadapi kritik tajam terkait manajemennya, hubungannya dengan sejumlah pemimpin politik—termasuk Donald Trump—serta pengelolaan turnamen secara umum.

Hubungan terbuka antara Gianni Infantino dan sejumlah pejabat Argentina telah memicu keraguan di kalangan beberapa pengamat selama berbulan-bulan, sementara teori konspirasi beredar setelah setiap pertandingan yang dilakoni tim nasional Argentina.

Kini, banyak pihak di Eropa menuntut transparansi yang lebih besar dalam kerja badan dunia tersebut, dan negara-negara Uni Eropa telah meminta penyelidikan terhadap hubungan Gianni Infantino serta gaya kepemimpinannya setelah campur tangan Donald Trump untuk membatalkan kartu merah yang diterima Folarin Balogun.

Di tengah suasana yang sangat tegang ini, para pengkritik FIFA langsung menafsirkan setiap keputusan wasit yang menguntungkan Argentina sebagai bukti tambahan, sementara federasi-federasi nasional mengajukan banyak banding dan keluhan setelah pertandingan-pertandingan tertentu.

Meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung tuduhan-tuduhan tersebut, suasana semakin memanas seiring turnamen memasuki fase penentu.

Penyelidikan AS terhadap Federasi Sepak Bola Argentina

Seolah-olah skandal olahraga besar ini belum cukup, menurut laporan yang diterbitkan oleh Fox News dan La Nación, agen-agen Biro Investigasi Federal AS (FBI) dan jaksa penuntut federal AS telah memulai penyelidikan berskala besar terhadap operasi keuangan Federasi Sepak Bola Argentina, yang dipimpin oleh Claudio Tapia.

Penyelidikan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ratusan juta dolar yang terkait dengan kontrak komersial federasi tersebut beredar melalui sistem perbankan AS.

Pihak berwenang AS kini berupaya menentukan apakah beberapa transaksi tersebut merupakan tindak pidana keuangan yang berada di bawah yurisdiksi federal.

Dengan demikian, kasus ini melampaui ranah olahraga, karena Departemen Kehakiman AS langsung menangani kasus ini sementara Argentina akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, yang secara signifikan memperbesar dampak pengungkapan ini di media.

Menurut Fox News dan La Nación, para penyidik AS telah mulai menginterogasi sejumlah saksi.

Para penyidik berupaya menelusuri aliran dana yang melewati beberapa bank AS secara cermat untuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran.

Laporan menyebutkan bahwa jaksa penuntut sedang mempertimbangkan untuk menginterogasi mantan pejabat di pemerintahan Javier Milei di Argentina, yang mungkin memiliki akses ke informasi sensitif terkait transaksi tersebut.

Sedangkan bagi pihak berwenang AS, tujuannya adalah untuk menentukan apakah beberapa transaksi tersebut merupakan tindak pidana keuangan yang masuk dalam yurisdiksi mereka.

Dokumen yang dipublikasikan oleh surat kabar “La Nación” mengungkap jumlah uang yang sangat besar, yang menunjukkan betapa seriusnya kasus ini; diklaim bahwa salah satu perusahaan mengelola setidaknya 260 juta dolar AS dari kegiatan Asosiasi Sepak Bola Argentina di tingkat internasional.

Para penyidik secara khusus menyoroti puluhan juta dolar yang tujuan akhirnya tidak dijelaskan dalam dokumen perbankan yang telah diperiksa.

Selain itu, transfer dana ke berbagai perusahaan juga termasuk di antara hal-hal yang saat ini sedang diperiksa oleh Kementerian Kehakiman dan Biro Investigasi Federal (FBI) untuk menentukan apakah perlu dibuka penyelidikan pidana penuh atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.

Kegemparan di Piala Dunia

Belum ada putusan bersalah pada tahap ini, dan asas praduga tak bersalah masih berlaku. Meskipun demikian, fakta bahwa FBI melakukan penyelidikan selama Piala Dunia telah menimbulkan kegemparan di dunia sepak bola, terutama karena delegasi Argentina saat ini berada di Amerika Serikat.

Di saat Argentina sudah menjadi pusat kontroversi wasit, kasus keuangan ini semakin memperberat kritik yang ditujukan kepada manajemen sepak bola di negara tersebut, serta memperkuat iklim ketidakpercayaan yang terus meningkat seputar Piala Dunia 2026.