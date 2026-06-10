Joseph Blatter, mantan presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), melontarkan kritik tajam terhadap penggantinya, Gianni Infantino, terkait krisis yang melibatkan wasit Somalia Omar Artan, yang dilarang masuk ke Amerika Serikat dan dipulangkan ke negaranya beberapa hari sebelum dimulainya Piala Dunia 2026.

Blatter, dalam pernyataan yang dilansir media Prancis "L'Equipe", mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah "hal yang tak terbayangkan dan gila", dengan menganggap bahwa izin FIFA untuk menggelar turnamen di negara yang menolak masuknya wasit internasional merupakan pelanggaran terhadap salah satu prinsip dasar penyelenggaraan.

Dia menambahkan: "Ketika sebuah negara diberi kehormatan untuk menyelenggarakan Piala Dunia, ada dua aturan yang tak bisa ditawar: keamanan, dan jaminan visa masuk bagi semua pejabat FIFA. Tidak ada yang lebih resmi daripada wasit. Jika sebuah negara menolak masuknya wasit, ini adalah masalah serius, dan turnamen tidak boleh diselenggarakan di sana."

Insiden tersebut terjadi ketika wasit internasional Omar Artan tiba di Bandara Miami, Florida, sebagai bagian dari tim wasit yang berpartisipasi dalam turnamen yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat bersama Meksiko dan Kanada. Namun, otoritas imigrasi AS menganggapnya "tidak diterima" di wilayahnya dan segera memulangkannya ke ibu kota Somalia, Mogadishu.

Blatter, yang memimpin FIFA antara tahun 1998 dan 2015, menegaskan bahwa tanggung jawab utama ada pada FIFA, sambil menuduh manajemen saat ini telah mengabaikan prinsip tersebut. Ia melanjutkan: "Turnamen ini tidak bisa dihentikan sekarang, tetapi hal ini memalukan... FIFA telah mengabaikan prinsip yang tidak dihormati oleh negara tuan rumah."

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Di sisi lain, FIFA membantah tanggung jawab tersebut, menjelaskan dalam pernyataan singkat bahwa mereka "tidak terlibat dalam prosedur imigrasi negara tuan rumah".

Blatter tidak berhenti sampai di situ, melainkan melontarkan kritik langsung kepada Infantino, menuntutnya untuk menunjukkan kekuatan yang lebih besar di hadapan pemerintahan AS, dengan mengatakan: "Presiden saat ini harus menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari sahabat karibnya di Gedung Putih.. Ketika Anda mulai membiarkan politik mengendalikan Anda, itu hal yang buruk, dan federasi-federasi lain juga harus memprotes."

Meskipun pernyataannya tajam, Blatter tampak dalam kondisi semangat yang baik, dan ia bercanda: "Saya tidak lagi memiliki seluruh kemampuan gerak saya, tapi saya masih memiliki sebagian akal sehat saya.. Saya baik-baik saja, saya bahagia, saya memiliki televisi sebesar lapangan sepak bola dan akan menonton Piala Dunia, karena sepak bola adalah hidup saya."

Blatter (90 tahun) mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: "Saya tidak selalu puas dengan apa yang terjadi, tapi saya tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengubah apa pun."