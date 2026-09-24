Saied Abu Farchi mendapat kartu merah dengan cara yang ganjil pada Kamis malam dalam duel Nations League antara Austria dan Israel. Penyerang berusia dua puluh tahun itu merayakan gol penyama kedudukannya dengan menirukan senapan menggunakan bendera sudut dan tak lama kemudian harus meninggalkan lapangan.

Abu Farchi mencetak gol 1-1 pada menit ke-55 dengan menyundul masuk sebuah umpan silang. Dalam perayaannya, ia kemudian memegang bendera sudut dan membuat gerakan menembak dengan benda itu, setelah wasit Georgi Kabakov turun tangan.

Wasit asal Bulgaria itu sudah lebih dulu memberi Abu Farchi kartu pada tiga menit sebelumnya karena sebuah pelanggaran. Atas cara selebrasinya, pemain Israel itu kembali mendapat kartu kuning, sehingga ia diusir dari lapangan setelah menerima kartu kuning kedua.

Israel pun harus memainkan sisa pertandingan dengan sepuluh orang. Austria baru bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain itu menjadi gol-gol pada fase akhir laga dan menutup duel di Linz dengan kemenangan 3-1.

Pada menit ke-90, gol penentu 2-1 tercipta. Gelandang PSV Paul Wanner memberikan assist kepada bek kiri Phillipp Mwene, yang pada masa lalu juga pernah terikat kontrak dengan PSV dan kini membela FSV Mainz.

Jauh di masa injury time, kemenangan Austria menjadi semakin besar. Striker Sasa Kalajdzic memastikan skor akhir 3-1 pada menit ke-95, sehingga Israel setelah kartu merah itu tetap pulang dengan tangan hampa.

Bagi Abu Farchi, itu baru penampilan keduanya untuk tim nasional Israel. Ia menjalani debut internasionalnya pada awal Juni lewat penampilan singkat sebagai pemain pengganti melawan Albania dan untuk pertama kalinya mencetak gol bagi negaranya saat menghadapi Austria.

Striker berusia dua puluh tahun itu pindah ke Colorado Rapids pada 1 September. Klub MLS tersebut membayar lima juta euro kepada Maccabi Tel Aviv, tempat Abu Farchi mencetak lima belas gol dalam 52 pertandingan.







