Bek yang paling banyak memberinya pelajaran selama pengalamannya di Inter? Yann Aurel Bisseck tidak ragu: Matteo Darmian, yang pada usia 36 tahun baru saja meneken kontrak dengan Bologna.





Itulah pertanyaan yang diajukan kepadanya di Festival dello Sport. "Di Italia ada budaya bertahan. Anda pernah bermain dengan bek-bek hebat: Bastoni, Akanji, Acerbi…









"Anda lupa Darmian, dialah yang paling banyak memberi saya pelajaran. Dia bek yang super cerdas, pertama-tama dia menggunakan kepalanya. Bermain dengannya benar-benar sangat mudah"





"Saat saya di Aarhus, pelatih saya, Jacob Nielsen, mengajarkan aturan ini kepada saya: ketika Anda melakukan kesalahan, Anda punya waktu maksimal lima detik untuk menyalahkan rekan setim. Bukan berarti Anda mengatakannya kepadanya (tertawa), Anda hanya memikirkannya. Dengan begitu Anda melepaskan beban dan terus bermain".





"Anda tidak bisa berpikir untuk menjadi sempurna. Anda berbuat salah, Anda belajar, lain kali Anda melakukannya lebih baik".





"Di Italia kami yang terkuat, tetapi kami harus membuktikannya setiap pekan. Dan ya, Liga Champions adalah tujuan kami. Kami ingin memenanginya, kenangan kekalahan dari PSG masih terasa perih. Saya pikir tahun ini kami punya peluang untuk melangkah sampai akhir, lalu itu akan bergantung pada kami, ketika Anda memainkan sebuah trofi dalam satu pertandingan saja, Anda tidak bisa memprediksi segalanya, kami tahu itu dengan sangat baik…".





"Ada satu momen, ketika saya berada di Portugal, di Vitoria Guimaraes, saat saya berpikir untuk menyerah. Saya selalu cedera, saya pikir semuanya berjalan melawan saya. Lalu saya kembali percaya pada diri saya sendiri".





"Di Inter saya merasa seperti di rumah, semua orang menerima saya dengan baik, dari rekan setim, para petinggi, sampai para suporter. Di Milan saya bahagia, makanannya enak, saya ada di sini untuk berkembang dan belajar dari semua orang"





Di Inter dia memiliki dua pelatih, Inzaghi dan Chivu. Perbedaannya? "Simone sangat emosional, dia menjalani pertandingan seperti seorang pesepakbola. Kalau bisa, dia akan turun ke lapangan sendiri. Bersama Chivu permainan tidak banyak berubah, mungkin kami sedikit lebih ofensif. Chivu bagus karena mengambil alih Inter pada saat paling sulit, setelah kekalahan di final Liga Champions melawan PSG. Itu tidak mudah, tetapi dia berhasil memberi kami arah".





"Klopp punya energi yang luar biasa, dia punya aura yang mengesankan: ketika dia berbicara kepada Anda, Anda merasa lebih baik. Dan sebagai pelatih dia selalu memegang kendali situasi. Saya yakin bahwa meski ada beberapa langkah yang salah, kami ditakdirkan untuk kembali ke elite sepakbola dunia. Tetapi untuk layak masuk tim nasional saya harus mengerjakan tugas saya dengan baik di sini, di Inter".





"Saya adalah orang Jerman sekaligus Kamerun, saya merasakan dua jiwa ini dalam diri saya. Saya mengalaminya sendiri, terkadang saya menjadi sasaran hinaan rasis, tetapi saya menyikapinya seperti ini: rasisme itu ada, tetapi di kepala saya tidak ada ruang untuk kebodohan".