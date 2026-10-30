Pemain sayap kiri itu menjalani debut sebagai starter di Serie A saat klub kasta tertinggi Italia tersebut secara mengejutkan mengalahkan AC Milan 4-2, dan tampil gemilang sebagai penentu kemenangan. Mbangula, yang sebelumnya belum mencetak gol dalam tiga penampilan singkat dengan total hanya 14 menit bermain, langsung memborong tiga gol.

Ketika media Italia membanjirinya dengan pujian atas penampilan gemilang itu, Mbangula sendiri nyaris tak percaya dengan apa yang dialaminya. "Sejujurnya, saya masih belum bisa memercayainya. Semua ini terasa seperti mimpi yang sangat indah," katanya seusai pertandingan. "Tanpa ragu, ini malam terbaik sepanjang hidup saya!"

Mbangula bergabung dengan Bologna pada musim panas sebagai pemain pinjaman dari Werder. Sejak klub asal Jerman utara itu mendatangkannya dari Juventus Turin seharga sepuluh juta euro pada musim panas 2025, ia telah mencetak jumlah gol yang sama dalam 27 penampilan seperti yang kini ia cetak ke gawang Milan dan tampil jauh di bawah ekspektasi tinggi. Jika Mbangula mampu melanjutkan penampilan gemilangnya dalam beberapa pekan dan bulan mendatang, Si Hijau-Putih mungkin bisa lolos tanpa kerugian besar.

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Menurut kabar yang beredar, Bologna memiliki opsi untuk membeli pemain berusia 22 tahun itu seharga 12,5 juta euro. Selain itu, biaya peminjamannya sebesar dua juta euro mengalir ke klub asal tepi Sungai Weser tersebut. Thioune kini menyebutnya sebagai situasi yang menguntungkan kedua pihak.

"Saya tidak terkejut karena kami selalu tahu potensinya," kata pelatih Werder itu, lalu menjelaskan: "Kami selalu tahu potensinya. Mengeluarkan potensi itu, baik oleh Sam sendiri maupun oleh kami, selalu menjadi hal yang agak lebih sulit. Namun, kami tetap yakin bahwa dia pesepakbola yang sangat bagus. Pada tahun pertama, kami juga menghadapi masalah bahwa dia belum benar-benar bisa beradaptasi secara budaya dan merindukan keluarganya."

Thioune juga membuka pintu bagi pemain menyerang itu untuk kembali ke Bremen. "Anda bisa yakin bahwa saya senang akan hal itu. Saya juga mengirim pesan kepadanya dan mengucapkan selamat secara pribadi. Kami pun tidak berpisah dengan hubungan buruk. Dia pemain Werder Bremen. Dan jika dia kembali dalam performa terbaik, tentu kami berharap dia menunjukkan kepada semua orang di sini pada musim panas nanti betapa bagusnya dia," tambahnya.

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Sementara itu, berkat kemenangan tersebut, Bologna naik dari papan bawah ke peringkat ke-11. Setelah awal musim yang mengecewakan dan pemecatan mendadak Domenico Tedesco setelah pekan keempat, tim itu perlahan bangkit di bawah penggantinya, Raffaele Palladino. Baru akhir pekan lalu, Bologna meraih kemenangan 2-0 atas Cagliari. Pada Sabtu, AC Monza menanti.