Bisakah Van Bommel tampil melawan Feyenoord? Bosz beri kabar terbaru soal penyerang PSV

Ruben van Bommel berpeluang tampil dalam laga besar melawan Feyenoord di kandang pada Minggu. Hal itu disampaikan pelatih PSV Peter Bosz dalam konferensi pers, Senin, menjelang pertemuan dengan FC Porto pada fase liga Liga Champions.

Van Bommel absen saat PSV kalah 2-1 dari ADO Den Haag Sabtu lalu dan juga tidak ikut bertolak ke Portugal untuk laga besar PSV di kompetisi Eropa melawan Porto asuhan Francesco Farioli. Namun, Bosz optimistis penyerang sayap itu bisa mendapat menit bermain saat menghadapi Feyenoord.

"Ruben mengikuti sebagian besar sesi latihan bersama tim pada Minggu. Kami memutuskan dia belum cukup bugar untuk berperan dalam pertandingan di sini. Dia jelas menjadi opsi untuk Minggu nanti," kata Bosz dalam konferensi pers, seperti dikutip De Telegraaf.

Guus Til, yang mengalami cedera kepala saat melawan ADO, tampaknya akan pulih tepat waktu untuk laga tandang melawan Porto. "Dia telah menjalani protokol. Kondisinya sudah sedikit membaik pada Minggu. Karena itu, kami memutuskan membawanya. Dia akan ikut berlatih dan setelah latihan kami akan memutuskan apakah dia bisa dimainkan," jelas Bosz.

PSV kalah dalam tiga dari tiga pertandingan terakhir. Karena itu, Bosz tahu ada tekanan besar menjelang laga Liga Champions pada Selasa. "Kami harus menang. Itulah tuntutan di PSV. Yang terpenting adalah menang. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kami gagal melakukannya. Untuk menang, kami harus lebih konsisten."

"Jika melihat pertandingan melawan Leipzig, kami mendominasi sebagian besar laga, tetapi ada juga fase ketika permainan kami menurun. Pada saat-saat itu, kami menyerahkan kendali permainan. Itu harus diperbaiki," kata Bosz saat menganalisis kekalahan 1-0 pekan lalu di Jerman.

Porto juga menelan kekalahan pada pertandingan Liga Champions sebelumnya. Klub besar Portugal itu kalah 3-2 saat bertandang ke markas Real Betis. Sebelumnya, mereka kalah 0-2 dari Manchester City.