Julian Alvarez absen dalam dua laga terakhir Atletico Madrid, melawan Real Sociedad dan Osasuna, akibat kelelahan otot yang dialaminya pada Sabtu lalu.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Alvarez terus berlatih demi memulihkan kebugarannya agar bisa tampil dalam derbi melawan Real Madrid, Minggu mendatang, di Stadion Metropolitano. Namun, keikutsertaannya dalam pertandingan itu masih diragukan.

Dalam proses pemulihannya, Alvarez belum berlatih bersama tim sejak Sabtu lalu, saat ia mengalami gangguan otot. Ia hanya memiliki dua sesi latihan bersama tim, satu pada hari Jumat dan satu lagi pada hari Sabtu, untuk memantau perkembangan kondisinya dan sejauh mana pemulihannya sebelum derbi, baik untuk tampil sebagai starter maupun dari bangku cadangan.

Mateo Alemany, direktur olahraga, mengatakan sebelum laga melawan Osasuna, dalam pernyataan kepada jaringan Movistar, ketika ditanya tentang Alvarez: "Keikutsertaannya atau tidak akan sangat bergantung pada kondisi otot paha depan dan pada bagaimana perasaannya, karena pada akhirnya kami tahu apa arti kelelahan otot."

Ia melanjutkan: "Alvarez berlatih, mempersiapkan diri, dan mencurahkan banyak waktu untuk bersiap menghadapi pertandingan. Saya mengatakan ini karena saya mengenalnya, dan ia memiliki keinginan khusus untuk memainkannya, serta akan melakukan segala yang ia bisa untuk hadir."

Kondisi Alvarez menjadi tanda tanya paling mencolok di Atletico menjelang derbi. Jika ia mencapai kondisi fisik terbaik yang mungkin, ia bisa saja memulai pertandingan sebagai starter, mengingat pentingnya dirinya di dalam tim Madrid tersebut, ditambah fakta bahwa ia tampil sebagai starter sepekan lalu melawan Liverpool di Anfield.

Ada pula opsi Jonathan David, untuk bermain menggantikan Alvarez atau berdampingan dengannya. Penyerang Kanada itu memang telah membuktikan kualitasnya, setelah mencetak dua gol dalam dua pertandingan, satu melawan Real Sociedad dan satu lagi melawan Osasuna, saat ia juga menciptakan sebuah gol.

Adapun untuk derbi, Alexander Sorloth, penyerang alami lain dalam skuad tim, masih belum siap, akibat cedera otot yang dialaminya satu setengah bulan lalu, yang membuatnya absen dari seluruh tujuh pertandingan yang dijalani Atleti di kompetisi resmi, ditambah derbi Minggu mendatang.

Sementara pemain cedera ketiga adalah Pablo Barrios, yang kemungkinan besar akan absen dari derbi melawan Real Madrid, akibat cedera otot fasia tingkat ringan pada kaki kanan.

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