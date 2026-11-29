Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih Brentford Keith Andrews mengakui kemenangan di Old Trafford untuk pertama kalinya dalam hampir 90 tahun terasa "sedikit tidak nyata" setelah timnya melumat Manchester United 4-0 pada Sabtu. Meski mencetak empat gol untuk laga kedua berturut-turut dan menyaksikan Callum Wilson memborong dua gol, Andrews tetap ingin para pemainnya "bermain sedikit lebih lepas".

Iklan

Brentford akhiri penantian 89 tahun untuk menang di Old Trafford dengan skor 4-0

Brentford mengakhiri penantian kemenangan di Old Trafford yang berlangsung sejak 13 Februari 1937 dengan melumat Manchester United 4-0 di Liga Primer pada Sabtu. Callum Wilson mencetak dua gol pada babak pertama sebelum gol-gol Kristoffer Ajer dan pemain pengganti Kevin Schade menjelang akhir laga memastikan kemenangan liga 4-0 kedua secara beruntun, menyusul keberhasilan mengalahkan Everton pada Senin.

Menghadapi United yang tengah terpuruk dalam laga kandang pertama manajer mereka sejak menjabat, Keith Andrews mengakui kemenangan bersejarah itu terasa "sedikit tidak nyata", meski ia menuntut para pemainnya lebih agresif dalam menyerang.

‘Bisakah kami bermain sedikit lebih lepas?’

Meski Brentford mencetak empat gol di Old Trafford, sementara Harry Maguire dan Youri Tielemans membentur mistar gawang untuk United serta Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter, dan Michael Kayode masing-masing menyapu bola di garis gawang, Andrews mengungkapkan bahwa ia mendorong skuadnya menyerang dengan lebih yakin lagi.

"Saya ingin kami menyerang dengan sedikit lebih yakin ketika memasuki area-area depan. Bisakah kami bermain sedikit lebih lepas? Bisakah kami benar-benar menyerang habis-habisan?" kata Andrews kepada Sky Sports. "Sebab, saya selalu yakin pada kemampuan kami ketika berada di area-area itu, baik melalui kombinasi umpan pendek, umpan silang, maupun peluang lanjutan dari umpan silang. Kami sangat bagus dan memiliki beberapa pemain yang sangat bagus."

Iklan Iklan

Berbicara kepada BBC Match of the Day, ia menambahkan: "Sedikit tidak nyata, sejujurnya. Kami ingin menikmati perjalanan ini. Kami ingin punya ambisi besar, tetapi tetap sadar dan rendah hati mengenai posisi kami saat ini. Saya rasa kami bisa mencapai hal-hal istimewa karena menurut saya ini kelompok yang istimewa. Ini pekan yang baik dan para pemain tampil luar biasa."

Topik Terkait

Wilson samai torehan Thiago dalam 32 menit sebelum muncul kekhawatiran cedera

Menggantikan pencetak gol terbanyak tim, Igor Thiago, yang terkena skorsing, Wilson menyamai jumlah gol pemain Brasil itu di liga musim ini hanya dalam setengah jam. Torehan Wilson kini mencapai 97 gol di Liga Primer, kurang tiga gol untuk menembus angka 100, sebelum ia tertatih-tatih meninggalkan lapangan pada menit ke-53 untuk digantikan Schade.

"Ketika Thiago terkena skorsing, saya sama sekali tidak ragu Callum akan masuk dan saya tahu apa yang bisa ia berikan," kata Andrews. "Ia tampil luar biasa dan sangat ingin bermain... Ia harus benar-benar bersabar dan ia tampil luar biasa. Ia sangat profesional. Hari ini ia memanfaatkan peluangnya dengan sangat baik."

Iklan

Brentford bermain tanpa rasa takut setelah mengabaikan tekanan di Old Trafford

Andrews menjelaskan bahwa dengan mengabaikan tekanan dari pertandingan di Old Trafford dan memercayai ritme permainan mereka, Brentford mampu melewati tekanan awal United dan menghukum tuan rumah dengan penyelesaian yang efektif.

"Saya ingin kami mengabaikan tekanan itu. Di lapangan, ini 11 melawan 11," tambah Andrews. "Karakter yang kami tunjukkan sepanjang pertandingan, ketangguhan, kegigihan, semua hal yang selalu kami bicarakan, dan ya, menurut saya kami sangat layak mendapatkan tiga poin."