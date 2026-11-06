Ketika lini serang terkuat di Spanyol bertemu dengan pertahanan terbaik di negara itu, hasilnya tidak mungkin lain selain duel berbobot tinggi. Begitulah gambaran laga puncak yang dinanti di Stadion Riyadh Air Metropolitano, Minggu mendatang, saat Barcelona bertandang sebagai tamu berat ke markas Atletico Madrid dalam pertandingan yang bisa menggambar ulang peta puncak klasemen Liga Spanyol.

Laga ini tidak sekadar bertaruh tiga poin, melainkan juga benturan langsung antara dua filosofi yang bertolak belakang: tim yang hanya mengenal menyerang, dan tim lain yang membangun kejayaannya di atas kokohnya pertahanan.

Serangan menggebu: 46 gol dalam 11 pertandingan

Barcelona memasuki pertandingan ini dengan memiliki lini serang terkuat di LaLiga tanpa tandingan; Blaugrana telah mencetak 46 gol hanya dalam 11 pertandingan, dengan rata-rata menakjubkan mencapai 4,18 gol per pertandingan, unggul dengan selisih 24 gol penuh atas Atletico Madrid.

Yang menarik, kekuatan Barcelona tidak bergantung pada satu pemain, melainkan pada sistem serangan yang menyeluruh, menurut "Mundo Deportivo"; sebanyak 13 pemain berbeda telah bergantian mencetak gol di liga, sebuah bukti nyata akan beragamnya solusi serangan yang dimiliki pelatih Hansi Flick.

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

Raphinha memimpin daftar pencetak gol tim dengan koleksi 15 gol, disusul talenta muda Lamine Yamal dengan sepuluh gol, lalu Fermin Lopez dengan lima gol, dan Gabriel Jesus dengan tiga gol, sementara masing-masing Gordon dan Adeyemi mencetak dua gol, sedangkan Olmo, Eric, Cancelo, Kounde, Pedri, Rodri, dan Xavi Espart menyumbang satu gol.

Sebaliknya, Barcelona kebobolan 12 gol, yakni empat gol lebih banyak dari lawannya, hal yang mungkin memberi Atletico harapan untuk memanfaatkan celah pertahanan apa pun.

Tembok Simeone: hanya 8 gol

Di sisi lain, berdiri Atletico Madrid di bawah asuhan Diego Simeone, yang menjadikan soliditas pertahanan sebagai ciri utama timnya; dalam 11 pertandingan, gawang Los Rojiblancos hanya kebobolan 8 gol saja, dan tim itu menjaga gawangnya tetap bersih dalam 6 pertandingan.

Di antara statistik yang menonjol, Athletic Bilbao adalah satu-satunya tim yang berhasil mencetak tiga gol ke gawang Atletico dalam satu pertandingan, dan itu merupakan jumlah terbanyak yang pernah diterima tim Simeone musim ini.

Namun, Atletico memasuki laga puncak ini setelah kekalahan berat 0-2 dari Bayern Munich pada pekan keempat Liga Champions Eropa, kekalahan yang mungkin menimbulkan sejumlah keraguan, tetapi pada saat yang sama memberi tim dorongan ekstra untuk membalas di hadapan Barcelona, memulihkan kepercayaan diri, dan menegaskan kekuatan pertahanannya di hadapan serangan terkuat di negara itu.

Susunan pemain yang diperkirakan: pertempuran taktik

Dalam upaya menghentikan mesin gol Barcelona, Simeone menyiapkan lini pertahanan yang terdiri dari Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, dan Alejandro Grimaldo, dengan kiper raksasa Jan Oblak menjaga gawang.

Adapun di sisi serangan, diperkirakan Flick akan menurunkan trio ganas yang terdiri dari Lamine Yamal, Anthony Gordon, dan Raphinha, dan Fermin Lopez akan bermain di belakang mereka, menghubungkan antara lini tengah dan lini serang.