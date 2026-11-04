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Penyerang Barcelona Raphinha mengaku sangat sulit fokus pada sepakbola saat timnya mengalahkan Aston Villa di Liga Champions pada Selasa. Pemain asal Brasil itu mengungkapkan bahwa kabar meninggalnya penyerang Tenerife, Jesus de Miguel, secara tragis sangat memengaruhi kondisi mentalnya menjelang pertandingan.

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Malam kelam di Spanyol

Komunitas sepakbola Spanyol terguncang pada Senin ketika penyerang Tenerife Jesus de Miguel meninggal dunia pada usia 30 tahun. Ia mengalami henti jantung setelah berbenturan di lapangan dengan kiper Real Oviedo Jesus Owono. Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol menunda seluruh pertandingan domestik selama tiga hari, tetapi laga-laga Liga Champions tetap berlangsung sesuai jadwal.

Di Camp Nou, lagu resmi turnamen digantikan dengan mengheningkan cipta selama satu menit sebelum kick-off. Di tengah duka yang mendalam, Barcelona meraih kemenangan 3-0 atas Aston Villa, sekaligus mengakhiri awal kiprah sempurna klub Liga Primer itu di kompetisi Eropa. Lamine Yamal membuka skor sebelum Raphinha mencetak dua gol untuk memastikan kemenangan.

‘Ini bisa terjadi pada siapa pun di antara kami’

Selepas peluit akhir, Raphinha berbicara terus terang kepada Movistar tentang beratnya beban mental saat harus bermain dalam situasi yang begitu memilukan. Pemain asal Brasil itu tampak terguncang dan memilih menyoroti tragedi yang menimpa sesama manusia, bukan penampilan dominan timnya.

“Di mana pun [De Miguel] berada, saya berharap ia menemukan jalannya,” kata Raphinha. “Saya ingin mengirimkan kekuatan kepada keluarganya ... dan hari ini, saya tidak ingin berbicara tentang sepakbola.

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“Setelah melihat berita itu, saya merasa tidak baik-baik saja. Bagaimanapun, ia adalah sesama pesepakbola. Ini bisa terjadi pada siapa pun di antara kami. Ini bisa terjadi pada saya.”

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Kenyataan tragis kehilangan sesama pesepakbola sangat mengguncang Raphinha. Ia menjelaskan perasaan itu lebih lanjut ketika membahas usianya yang sama dengan mendiang penyerang tersebut.

“Sangat sulit untuk turun ke lapangan dan bermain dalam situasi seperti ini,” ujar Raphinha. “Ia pemain yang seusia dengan saya. Mungkin itu sebabnya saya begitu terpengaruh.”

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Flick menyampaikan belasungkawa

Pelatih Barcelona Hansi Flick menyuarakan perasaan senada dengan penyerang andalannya dalam konferensi pers pascapertandingan. Ia mengakui kesedihan yang dirasakan di ruang ganti tim tuan rumah.

“Apa yang terjadi di Tenerife, saya rasa sangat memengaruhinya, seperti halnya kami semua,” kata Flick. “Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga, klub, teman-temannya, semuanya ... ini tragedi besar. Saya rasa ini sangat memengaruhinya.”

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Lawatan penting ke ibu kota

Terlepas dari tantangan emosional itu, Raphinha menjalani musim yang luar biasa dalam peran menyerang di posisi tengah. Dua golnya ke gawang Villa membuat koleksinya musim ini mencapai 19 gol di semua kompetisi, terbanyak di antara seluruh pemain di lima liga top Eropa. Kemenangan itu juga menandai nirbobol pertama Barcelona di Liga Champions dalam 18 pertandingan, sekaligus membawa mereka mengoleksi sembilan poin di klasemen.

Pemuncak klasemen La Liga itu kini berupaya menjaga momentum saat bertandang ke markas Atletico Madrid dalam laga sulit pada Minggu. Setelah kalah dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid pada akhir Oktober, tim asuhan Flick bangkit dengan mengesankan. Mereka menyandingkan kemenangan di kompetisi Eropa itu dengan kemenangan telak 6-1 atas Alaves di kompetisi domestik baru-baru ini.