"Saya rasa Liverpool akan menyambut Trent kembali, karena kami para penggemar sepakbola semua mudah berubah sikap," kata Collymore kepada situs taruhan Yunani Betarades saat menyampaikan pandangannya tentang masa depan Alexander-Arnold.

Bek kanan itu meninggalkan klub asal kota kelahirannya, Liverpool, pada 2025 di tengah ungkapan ketidakpuasan suporter yang terkadang keras karena mereka kecewa dengan kepindahannya ke Madrid. Alexander-Arnold menandatangani kontrak dengan Real hingga 2031, tetapi setelah musim pertama yang naik turun dan dibayangi cedera, ia masih belum benar-benar menemukan tempatnya. Di bawah pelatih baru Jose Mourinho, pemain timnas Inggris itu sama sekali tidak dijamin menjadi starter dan sudah beberapa kali duduk di bangku cadangan selama 90 menit, termasuk dalam kemenangan terbaru 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions pada Rabu.

Mourinho sering lebih memilih rekrutan baru Denzel Dumfries ketimbang Alexander-Arnold di sisi kanan, atau menempatkan gelandang Federico Valverde sebagai bek kanan. "Alexander-Arnold mengalami penghinaan baru, sebuah pertanda jelas bagi mantan bintang Liverpool itu," tulis Liverpool Echo akhir pekan lalu setelah pemain kelahiran Liverpool itu kembali tidak dimainkan saat Real menang 4-1 atas FC Sevilla di LaLiga.

Apakah Trent Alexander-Arnold sudah memikirkan kepergian dari Real Madrid?

Karena waktu bermain yang tidak memuaskan, Alexander-Arnold kabarnya mulai diam-diam memikirkan kepergian dari Madrid. "Jika dia mengatakan bahwa dia sedikit naif karena membayangkan Real Madrid satu tingkat lebih tinggi daripada Liverpool saat dia bermain di Liverpool, lalu mengatakan semua hal yang tepat, masuk ke lapangan dan mengirim bola sejauh 40 atau 50 meter kepada seseorang yang membawanya ke kotak penalti sehingga Isak bisa mencetak gol, dia akan disambut kembali. Sebab, penggemar sepakbola sangat, sangat mudah memaafkan," ujar Collymore, membayangkan kemungkinan skenario kembalinya sang anak hilang ke Liverpool.

Alexander-Arnold sudah mencatatkan 354 penampilan di laga resmi bersama The Reds, tetapi Collymore juga bisa membayangkannya bermain untuk Bayern Munchen. "Bisa juga dengan mudah dibayangkan dia mengikuti jejak Harry Kane dan pindah ke klub seperti Bayern, yang akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Dia akan melaju di sisi kanan dan mengirim bola kepada Olise, Díaz, dan Harry Kane," kata pria berusia 55 tahun itu, yang juga pernah bermain untuk Liverpool dari 1995 hingga 1997.

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Bayern memang berulang kali dikaitkan dengan perekrutan bek kanan baru dalam beberapa bulan terakhir. Givairo Read dari Feyenoord Rotterdam, antara lain, kabarnya kembali menjadi bahan pembicaraan di kalangan petinggi FCB. Namun, patut diragukan apakah FCB bersedia membidik pemain semahal Alexander-Arnold. Pasalnya, nilai pasar pemain berusia 28 tahun itu diperkirakan sekitar 60 juta euro, sementara kontraknya bersama Real Madrid masih berlaku selama lebih dari empat setengah tahun.

Bagaimana komposisi Bayern Munchen di posisi bek kanan?

Selain itu, Bayern memiliki duet Konrad Laimer dan Josip Stanisic yang bisa diandalkan di posisi bek kanan. Rekrutan baru Nathaniel Brown, yang bermain sebagai bek kiri, juga bisa membantu di sisi kanan jika diperlukan. Terkait Sacha Boey, klub pemegang rekor gelar juara itu akan kembali berupaya mencari klub yang cocok untuk menampung pemain asal Prancis tersebut pada musim dingin.

Alexander-Arnold sejauh ini tampil enam kali di semua kompetisi untuk Real musim ini, dengan satu assist. Setelah tidak dipanggil pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel untuk Piala Dunia, Alexander-Arnold kembali ke timnas pada periode pertandingan internasional terakhir. Ia menjadi starter dalam kedua laga Nations League melawan Ceko, yang berakhir dengan kemenangan 2-0 di kandang lawan pada akhir September dan 3-0 di kandang sendiri pada awal Oktober. Kedua laga itu merupakan penampilannya yang ke-35 dan ke-36 bersama timnas.