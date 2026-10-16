"Fakta bahwa ia berhasil membuktikan diri di luar negeri sungguh luar biasa dan tentu saja membuatnya berkembang," kata mantan pencetak gol itu dalam wawancara dengan ran.

Tresoldi, yang menjadi buah bibir setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-3 Club Brugge atas Inter Milan, disebut semakin kuat secara fisik dan semakin percaya diri musim ini. "Fakta bahwa ia juga mencetak gol di Liga Champions merupakan tanda penting bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi internasional, bukan hanya di liga Belgia," jelas Bierhoff. Ia menegaskan, "Jika terus seperti ini, ia bisa mengatasi masalah di lini depan timnas Jerman."

Karena itu, Bierhoff "tentu berharap" Tresoldi memilih membela timnas Jerman pada masa depan. Berkat garis keturunannya, pemain berusia 22 tahun itu juga bisa bermain untuk timnas Italia maupun Argentina. Kedua federasi tersebut, seperti halnya DFB, pernah berupaya mendapatkan Tresoldi, yang hingga kini belum mengambil keputusan. Sebelum itu, ia ingin lebih dulu bermain bersama Jerman di Piala Eropa U-21 dengan tenang.

"Karena itu, saya rasa tidak boleh membuang waktu," kata Bierhoff. "Namun, setahu saya DFB juga sudah berkomunikasi dengannya." Lagi pula, DFB membutuhkan "setiap pemain berbakat, terutama di lini depan". Namun, Tresoldi harus mengambil keputusan "bukan hanya berdasarkan pertimbangan sepakbola, melainkan juga dengan hati".

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Mengapa Nicolo Tresoldi juga bisa bermain untuk Italia dan Argentina?

Mantan pemain Hannover itu lahir di Cagliari, Sardinia, dari ayah berkebangsaan Italia dan ibu berkebangsaan Argentina. Pada usia 13 tahun, ia pindah bersama keluarganya ke Niedersachsen dan kemudian menjadi pemain profesional di Hannover 96. Tresoldi memperoleh kewarganegaraan Jerman melalui naturalisasi pada 2022.

Selain menentukan tim nasional yang akan dibela, Tresoldi tampaknya juga akan segera mengambil langkah berikutnya di level klub. Sejak musim panas, rumor mengenai kemungkinan kepindahannya ke klub papan atas terus beredar. BVB termasuk yang dikabarkan telah menunjukkan minat jika Serhou Guirassy meninggalkan klub tersebut.

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Nicolo Tresoldi pindah ke klub impiannya, AC Milan?

Menjelang laga Club Brugge melawan Inter, ayahnya, Emanuele, juga mengungkapkan bahwa Tresoldi sangat mencintai AC Milan. "Ia jatuh cinta kepada Kaka, Inzaghi, dan Pato, dan mustahil membuatnya berubah pikiran," katanya. Karena itu, ia dengan tegas mengesampingkan kemungkinan kepindahan putranya ke Nerazzurri. "Saya tidak yakin ia akan menerimanya. Perasaannya sebagai suporter bisa lebih kuat. Impiannya adalah mengenakan seragam AC Milan."

Sementara itu, Bierhoff, mantan penyerang Rossoneri, bisa membayangkan Tresoldi segera bermain di kota metropolitan Italia tersebut. Pemain muda itu memiliki potensi untuk "berhasil bermain di klub sebesar itu, yang memiliki reputasi internasional". Namun, ia menegaskan, "AC Milan saat ini bukan tim papan atas di level internasional seperti ketika saya dulu berkesempatan bermain di sana."