Dr. Becker pernah bekerja di klinik neurologi di Rumah Sakit Universitas Ludwig Maximilian University, München, dan kini menjadi pemilik "Neurozentrum München Schwabing".

Dr. Becker, apa diagnosis awal Anda dari jarak jauh saat melihat rekaman Jamal Musiala kolaps dalam laga uji coba melawan RB Leipzig pada Sabtu?

Dr. Regina Becker: Karena itu terjadi begitu mendadak dan setelahnya ia jelas pulih dengan cepat, sebagai seorang ahli saraf saya langsung memikirkan serangan epilepsi.

Setelah kolaps untuk kedua kalinya pada Selasa melawan 1. FC Heidenheim, Musiala mengonfirmasi dugaan tersebut. Dalam pernyataan publik, ia menyebut "absence sementara yang muncul singkat, yang disebabkan oleh disfungsi neurologis" sebagai penyebabnya. Apa sebenarnya yang terjadi?

Dr. Becker: Epilepsi absence muncul di area yang disebut talamus, bagian otak antara yang mengendalikan kesadaran. Siapa pun yang mengalami disfungsi di sini, terkadang tiba-tiba tidak lagi bisa diajak berkomunikasi. Otak masuk ke kondisi luar biasa, neuron-neuron menembak secara tidak terkendali dan komunikasi antara talamus dengan apa yang disebut korteks serebral, tempat kita menyadari berbagai hal secara sadar, terputus. Pasien tidak lagi menyadari lingkungan di sekitarnya, menatap kosong ke depan atau bahkan terjatuh - seperti dalam kasus Musiala. Bagi orang di sekitarnya, pasien sering terlihat seperti membeku.

Bagaimana pasien sendiri mengalami kejadian seperti itu?

Dr. Becker: Sebagian besar pasien tidak merasakan firasat apa pun sebelumnya. Itu datang secara tiba-tiba, mereka tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Terkadang mereka bahkan tidak menyadari serangan itu sendiri. Setelahnya, mereka просто melanjutkan aktivitas seperti tidak terjadi apa-apa.

Kalau itu muncul begitu tiba-tiba, mungkinkah Musiala hendak menendang penalti dan saat mengambil ancang-ancang tiba-tiba roboh?

Dr. Becker: Ya, itu mungkin saja.

Dalam dua kali kolaps yang dialaminya sejauh ini saat pertandingan, Musiala masing-masing langsung diganti. Apakah itu mutlak perlu dari sudut pandang medis?

Dr. Becker: Pada dasarnya pasien tidak memiliki masalah pada sistem kardiovaskular, organ-organ bekerja normal. Meski demikian, dalam olahraga profesional melanjutkan bermain tidak memungkinkan karena alasan tanggung jawab hukum dan perlindungan. Secara khusus, faktor-faktor seperti panas dan hiperventilasi bisa memicu serangan lanjutan, meski ia sendiri cepat kembali bugar setelah sebuah serangan.

"Ada obat yang menjanjikan untuk epilepsi absence"

Musiala berusia 23 tahun, sejauh ini masalah ini tidak diketahui. Dari mana tiba-tiba itu muncul?

Dr. Becker: Normalnya bentuk epilepsi ini muncul antara usia empat dan sepuluh tahun. Namun ada juga bentuk seperti epilepsi absence juvenil, di mana penyakit ini baru datang belakangan. Usia 23 tahun jelas tergolong terlambat untuk sebuah diagnosis. Namun, tentu saja kita tidak tahu apakah ini juga pernah muncul sebelumnya pada dirinya dan sekarang hanya menjadi lebih sering serta untuk pertama kalinya terjadi di ruang publik.

Apa yang bisa menjadi penyebab meningkatnya frekuensi secara tiba-tiba?

Dr. Becker: Jika ada kecenderungan genetik, faktor lingkungan seperti suhu tinggi, dehidrasi, atau stres dapat berkontribusi membuat frekuensi serangan meningkat - atau bahkan memicu serangan pertama.

Musiala mengalami patah tulang fibula sekitar setahun lalu. Apakah cedera sangat parah di bagian tubuh yang sama sekali berbeda ini bisa berperan?

Dr. Becker: Tidak, itu tidak ada hubungannya satu sama lain.

Ia sendiri menulis dalam pernyataannya bahwa penyakitnya "bisa ditangani dengan baik". Benarkah begitu?

Dr. Becker: Ya, ada obat-obatan yang sangat menjanjikan untuk epilepsi absence. Sebagian besar pasien menjadi sepenuhnya bebas serangan karenanya.

Bagaimana tepatnya proses pengobatannya?

Dr. Becker: Pasien diberikan obat yang disebut penekan serangan, yang bertujuan mencegah tembakan tak terkendali dari neuron dan menekan serangan epilepsi. Obat-obatan itu diminum setiap hari sebagai langkah profilaksis dan membangun kadar yang diperlukan dalam darah dalam waktu dua hingga tiga minggu. Dalam periode ini, dilakukan pemeriksaan rutin untuk melihat bagaimana kadar itu berkembang dan apakah dosisnya perlu disesuaikan. Begitu kadar tersebut tercapai, biasanya sudah ada perlindungan yang memadai terhadap serangan lanjutan.

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Jamal Musiala ditangani dengan apa? "Pilihan utamanya adalah Ethosuximid"

Berapa lama obat-obatan itu harus dikonsumsi?

Dr. Becker: Meski dengan obat pasien sudah bebas serangan setelah waktu singkat, obat itu tetap dikonsumsi selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Pada anak-anak yang menderita bentuk epilepsi ini, ada peluang bahwa saat dewasa mereka akan bebas serangan bahkan tanpa obat. Jika penyakit ini muncul belakangan, terapi seumur hidup bisa jadi diperlukan. Jadi, pertanyaan itu tidak bisa dijawab secara umum, itu berbeda-beda pada setiap individu.

Apakah obat-obatan itu punya efek samping?

Dr. Becker: Pilihan utamanya adalah Ethosuximid. Pada dasarnya itu adalah obat yang sangat mudah ditoleransi, tetapi bisa menyebabkan sakit kepala dan kelelahan. Asam valproat yang juga sangat efektif bisa memiliki efek samping yang lebih kuat seperti kenaikan berat badan, rambut rontok, atau rasa kantuk. Perlu dicoba secara individual obat mana yang paling cocok. Sebagian besar pasien mentoleransi kedua obat tersebut dengan baik.

Apakah dalam jangka pendek atau panjang ada sesuatu yang menghalangi Musiala melanjutkan karier profesionalnya?

Dr. Becker: Tidak, saya tidak khawatir soal kelanjutan kariernya dengan bentuk epilepsi ini. Namun, dalam fase penyesuaian pengobatan yang kini kemungkinan akan dimulai, ia harus sedikit mengurangi intensitas agar tubuh punya kesempatan untuk beradaptasi.

Dalam beberapa tahun terakhir Musiala rutin menjalani latihan neuroatletik dan secara terbuka memujinya. Mungkinkah ia sudah mengetahui masalahnya dan ingin mengatasinya dengan itu?

Dr. Becker: Saya bisa membayangkan bahwa ia sudah mendapat diagnosis itu sejak cukup lama dan mencoba mengompensasinya dengan latihan neuroatletik. Namun, jika terjadi peningkatan frekuensi serangan, itu bukan langkah profilaksis yang efektif.