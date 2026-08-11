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FC Bayern München Rottach-Egern Training CampGetty Images Sport
redaktion@sid.de (SID-Redaktion)

Diterjemahkan oleh

"Bisa dipastikan dia bisa dipercaya": Kiper ini direkomendasikan Manuel Neuer kepada Jürgen Klopp untuk tim nasional Jerman

Bayern Munich
M. Neuer
J. Urbig
J. Klopp

Manuel Neuer menganggap Jürgen Klopp sebagai sosok yang ideal untuk mengisi jabatan pelatih tim nasional Jerman, dan kiper Bayern Munich itu juga memiliki rekomendasi terkait penerusnya di bawah mistar.

Dengan penunjukan Jürgen Klopp sebagai pelatih tim nasional, menurut Manuel Neuer Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) telah melakukan segalanya dengan benar. "Saya pikir dia punya keahlian terbesar, dan saya berharap dia bisa memajukan sepak bola Jerman," kata kiper tim juara dunia 2014 itu dalam wawancara dengan Sky. Klopp disebut "memang punya banyak pencapaian, juga di masa lalunya".

Sebagai penerus yang tepat di tim nasional, Neuer merekomendasikan wakilnya saat ini di FC Bayern kepada pelatih timnas yang baru. Jonas Urbig "jelas bisa dipercaya", dan ia "juga sudah menunjukkan itu di semua kompetisi. Saya punya perasaan yang sangat bagus soal itu," kata kapten klub tersukses tersebut, yang sempat diaktifkan kembali untuk tim DFB untuk Piala Dunia 2026 oleh Julian Nagelsmann, yang kemudian mundur.

Siapa yang ingin menjadi kiper di tim DFB?

Belakangan, Kevin Trapp dari Paris FC juga telah mencalonkan diri sebagai kiper untuk tim DFB.  

Neuer kembali memberi isyarat bahwa akhir kariernya akan datang pada penutupan musim depan, tetapi pemain 40 tahun itu sekali lagi tidak mau mengonfirmasinya. "Tidak, jadi tidak ada yang 100 persen. Juga tidak tertulis di atas batu, tetapi kemungkinannya besar," kata Neuer. Soal Urbig, yang diproyeksikan sebagai penerusnya, ia mengatakan bahwa mereka "punya hubungan yang sangat terbuka, Kami bekerja dengan penuh kecintaan pada pekerjaan kami dan berusaha saling mendorong."

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