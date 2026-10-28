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Bek Fleetwood Town Jake Batty memuji ketangguhan rekan-rekan setimnya setelah tim nonunggulan dari kasta keempat itu menciptakan kejutan besar di Carabao Cup dengan menyingkirkan juara Premier League Arsenal lewat adu penalti. Meski berada 84 tingkat di bawah anak asuh Mikel Arteta dalam piramida sepakbola, tuan rumah bertahan hingga laga berakhir 1-1 sebelum menang 5-3 dalam adu penalti.

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Tim kasta keempat kejutkan juara Inggris

Batty yakin keberhasilan menyingkirkan Arsenal, yang melakukan sembilan perubahan susunan pemain dari kemenangan atas Everton pada Sabtu, akan menyatukan skuad Matt Lawlor yang menempati peringkat ke-18 League Two. Setelah pertandingan tertunda delapan menit akibat drone, pemain pinjaman dari Fulham, Aaron Loupalo-Bi, mengirim umpan mendatar kepada Marli Salmon yang berusia 17 tahun. Salmon lalu mencetak gol lewat sela kaki kiper Illan Meslier yang menjalani debutnya pada menit ke-21, sebelum Viktor Gyokeres menyamakan kedudukan pada menit ke-49. Kiper Jay Lynch kemudian menggagalkan penalti Bruno Guimaraes dalam adu penalti, sebelum Conor Haughey memastikan kemenangan 5-3.

Tim tamu yang bermain dengan sepuluh orang menyia-nyiakan banyak peluang

Meski Martin Odegaard, yang masuk sebagai pemain pengganti saat jeda, membuat Arsenal meningkatkan intensitas serangan hingga mencatatkan 26 tembakan dan 59 sentuhan di kotak penalti lawan, blok-blok penting Rhys Bennett, Shaun Rooney, dan Haughey membuat tim tamu gagal mencetak gol tambahan. Pemain berusia 16 tahun, Max Dowman, kemudian diusir keluar pada menit ke-86 karena menendang Harrison Neal. Itu menjadi kartu merah pertama Arsenal dalam 79 pertandingan sejak Mikel Merino diusir keluar saat menghadapi Liverpool pada Mei 2025. Lynch juga menggagalkan upaya Ben White dan Odegaard di pengujung laga.

Berbicara kepada BBC Radio 5 Live setelah suporter menyerbu lapangan dan Lawlor menangis menyambut tersingkirnya juara bertahan Inggris oleh tim kasta keempat untuk pertama kalinya sejak Wrexham mengalahkan Arsenal di Piala FA 1992, Batty mengatakan: “Juara Inggris datang ke kandang kami. Kami selalu tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, kami selalu tahu kami harus berjuang keras untuk mendapatkan hasil.

“Saya rasa skor 1-1 mungkin hasil yang adil selama 90 menit. Saya rasa kami melakukan apa yang perlu kami lakukan, semua orang menjalankan rencana permainan. Namun, ya, ini memberi kami begitu banyak kepercayaan diri dan motivasi, serta membuat kami semakin kompak karena kami tahu kami bisa saling mengandalkan, bahkan ketika menghadapi para pemain yang bisa dibilang terbaik di dunia saat ini.”

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Bek ingin semangat laga piala diulangi

Ronan Coughlan, Neal, Will Davies, Andy Cannon, dan Haughey semuanya berhasil menaklukkan Meslier untuk memperpanjang catatan Fleetwood menjadi empat kemenangan beruntun dalam adu penalti dan 16 eksekusi penalti sukses berturut-turut. Ketika ditanya apakah kesempatan tersebut memberikan motivasi tambahan dan bagaimana timnya mampu bertahan, Batty menambahkan: “Kami harus mengulanginya di setiap pertandingan. Performa kami di liga belum sebaik yang kami inginkan dan, entah mengapa, kompetisi piala membuat semua orang sedikit lebih bersemangat. Kami menghasilkan beberapa momen luar biasa, dan yang satu ini akan kami ceritakan kepada cucu-cucu kami kelak.

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“Kami tahu mereka akan datang ke sini dan mendominasi penguasaan bola. Kami tidak naif, kami tahu siapa kami dan siapa mereka. Tentu saja, ketika mereka mencetak gol pada awal babak kedua, Anda berpikir, ‘Ya ampun, ini dia,’ tetapi saya rasa daya tahan, komunikasi, dan budaya di antara para pemain menjadi kuncinya.

“Semua orang menjalankan tugas demi satu sama lain dan berjuang mempertahankan tempat masing-masing, seperti yang memang harus mereka lakukan. Kami perlu membawa momentum dan kepercayaan diri itu ke pertandingan Sabtu untuk meraih tiga poin. Kami tahu kami bisa memberikan perlawanan sengit kepada [Arsenal] di kandang kami, dan kami tahu para suporter akan mendukung kami.

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“Saya rasa kami cukup mampu meredam mereka di area-area yang perlu kami redam. Saya hanya berpikir, pengalaman seperti itu tidak bisa dihentikan.”

Fleetwood menanti undian perempat-final

Fleetwood akan mengetahui lawan mereka di perempat-final pada Rabu malam, ketika undian digelar setelah laga putaran keempat Chelsea melawan Liverpool berakhir. Di luar keberhasilan mereka di ajang piala di Highbury Stadium, tim Lawlor harus segera membawa kepercayaan diri baru ini ke pertandingan liga pada Sabtu agar bisa menjauh dari peringkat ke-18 League Two. Sementara itu, sang juara yang dikejutkan, tim asuhan Arteta, harus segera bangkit dan kembali fokus mempertahankan gelar Premier League.