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Pelatih kepala Lazio, Gennaro Gattuso, meminta para pemainnya mengabaikan klasemen Serie A meski mereka memperlebar keunggulan di puncak lewat kemenangan 2-1 atas Cagliari setelah tertinggal lebih dulu pada Minggu. Pelatih asal Italia itu menegaskan timnya yang belum terkalahkan harus tetap membumi dan memprioritaskan pencapaian 40 poin setelah meraih kemenangan keenam beruntun di liga.

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Pelatih asal Italia tuntut fokus penuh

Gattuso menolak larut dalam euforia di Stadio Olimpico meski Lazio memuncaki klasemen setelah 10 pertandingan untuk pertama kalinya sejak 2010-11. Kemenangan pada Minggu membuat tuan rumah mampu memanfaatkan kekalahan Inter dari AC Milan pada Sabtu. Mereka juga mencatatkan enam kemenangan beruntun di liga untuk pertama kalinya sejak era Simone Inzaghi pada 2021.

Sundulan di pengujung laga pastikan kemenangan lewat kebangkitan

Setelah mencetak 24 gol dalam 10 pertandingan pembuka mereka untuk pertama kalinya sejak 2017-18, tuan rumah tertinggal akibat gol pembuka M'Bala Nzola pada menit ke-20. Gustav Isaksen menyamakan kedudukan pada menit ke-36, sebelum pemain pengganti Andrea Pinamonti mencetak gol kemenangan lewat sundulan pada menit ke-83.

Gattuso memilih berfokus pada target klub untuk meraih 40 poin, bukan posisi di klasemen. Ia mengatakan kepada DAZN Italia: "Kami semua berada di papan atas, tetapi kami masih membutuhkan 12 poin untuk mencapai target 40 poin yang kami tetapkan pada awal musim.

"Setiap tim di liga ini seimbang dan tertata dengan baik, jadi kami harus menjalani pertandingan satu per satu dan melihat di mana posisi kami nantinya. Lebih baik kami tidak melihat klasemen sekarang, atau kami akan terlena. Kami harus bekerja keras, beristirahat, lalu bekerja keras lagi."

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Pemuncak klasemen yang belum terkalahkan tunjukkan semangat pantang menyerah

Seperti Roma, yang berada di posisi ketiga dengan selisih empat poin di bawah asuhan Gian Piero Gasperini, sang pemuncak klasemen belum terkalahkan di Serie A musim ini.

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Menegaskan bahwa timnya harus menjaga tekad setelah bangkit dari hasil mengecewakan sebelumnya di ajang piala, Gattuso menambahkan: "Kekalahan itu tidak menghilangkan keyakinan kami terhadap apa yang kami lakukan. Kami tidak menyerah. Kami bekerja, kami tidak mengeluh. Semangat inilah yang mendorong kami maju, karena tanpanya, kami menjadi tim biasa."

Ia juga memuji para pemain penggantinya karena mengubah jalannya pertandingan melawan tim tamu yang gigih: "Ini pertandingan yang sangat sulit dan Cagliari patut mendapat pujian untuk itu, karena kami kesulitan dan mereka yang masuk dari bangku cadangan mengubah pertandingan dengan mentalitas mereka. Ini pertandingan yang sangat penting bagi kami. Kami melakukan segalanya untuk meraih hasil yang kami inginkan. Cagliari sulit dihadapi, mereka bertahan dan menyerang dengan baik."

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Ujian melawan Napoli menanti sebelum jeda internasional

Gattuso kini akan mempersiapkan skuadnya untuk menghadapi Napoli yang sedang tampil buruk dalam pertandingan liga terakhir mereka sebelum jeda internasional November. Menjaga momentum kemenangan akan sangat penting bagi mereka untuk mempertahankan keunggulan di puncak klasemen. Sementara itu, Cagliari harus segera bangkit setelah menelan empat kekalahan beruntun di kasta tertinggi untuk pertama kalinya sejak April.