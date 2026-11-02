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SS Lazio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“Bisa bikin kami pusing”: Gennaro Gattuso peringatkan para bintang Lazio agar tidak melihat klasemen Serie A meski naik ke puncak berkat kemenangan atas Cagliari setelah sempat tertinggal

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Pelatih kepala Lazio, Gennaro Gattuso, meminta para pemainnya mengabaikan klasemen Serie A meski mereka memperlebar keunggulan di puncak lewat kemenangan 2-1 atas Cagliari setelah tertinggal lebih dulu pada Minggu. Pelatih asal Italia itu menegaskan timnya yang belum terkalahkan harus tetap membumi dan memprioritaskan pencapaian 40 poin setelah meraih kemenangan keenam beruntun di liga.

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Pelatih asal Italia tuntut fokus penuh

Gattuso menolak larut dalam euforia di Stadio Olimpico meski Lazio memuncaki klasemen setelah 10 pertandingan untuk pertama kalinya sejak 2010-11. Kemenangan pada Minggu membuat tuan rumah mampu memanfaatkan kekalahan Inter dari AC Milan pada Sabtu. Mereka juga mencatatkan enam kemenangan beruntun di liga untuk pertama kalinya sejak era Simone Inzaghi pada 2021.

Sundulan di pengujung laga pastikan kemenangan lewat kebangkitan

Setelah mencetak 24 gol dalam 10 pertandingan pembuka mereka untuk pertama kalinya sejak 2017-18, tuan rumah tertinggal akibat gol pembuka M'Bala Nzola pada menit ke-20. Gustav Isaksen menyamakan kedudukan pada menit ke-36, sebelum pemain pengganti Andrea Pinamonti mencetak gol kemenangan lewat sundulan pada menit ke-83.

Gattuso memilih berfokus pada target klub untuk meraih 40 poin, bukan posisi di klasemen. Ia mengatakan kepada DAZN Italia: "Kami semua berada di papan atas, tetapi kami masih membutuhkan 12 poin untuk mencapai target 40 poin yang kami tetapkan pada awal musim.

"Setiap tim di liga ini seimbang dan tertata dengan baik, jadi kami harus menjalani pertandingan satu per satu dan melihat di mana posisi kami nantinya. Lebih baik kami tidak melihat klasemen sekarang, atau kami akan terlena. Kami harus bekerja keras, beristirahat, lalu bekerja keras lagi."

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Pemuncak klasemen yang belum terkalahkan tunjukkan semangat pantang menyerah

Seperti Roma, yang berada di posisi ketiga dengan selisih empat poin di bawah asuhan Gian Piero Gasperini, sang pemuncak klasemen belum terkalahkan di Serie A musim ini.

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Menegaskan bahwa timnya harus menjaga tekad setelah bangkit dari hasil mengecewakan sebelumnya di ajang piala, Gattuso menambahkan: "Kekalahan itu tidak menghilangkan keyakinan kami terhadap apa yang kami lakukan. Kami tidak menyerah. Kami bekerja, kami tidak mengeluh. Semangat inilah yang mendorong kami maju, karena tanpanya, kami menjadi tim biasa."

Ia juga memuji para pemain penggantinya karena mengubah jalannya pertandingan melawan tim tamu yang gigih: "Ini pertandingan yang sangat sulit dan Cagliari patut mendapat pujian untuk itu, karena kami kesulitan dan mereka yang masuk dari bangku cadangan mengubah pertandingan dengan mentalitas mereka. Ini pertandingan yang sangat penting bagi kami. Kami melakukan segalanya untuk meraih hasil yang kami inginkan. Cagliari sulit dihadapi, mereka bertahan dan menyerang dengan baik."

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Ujian melawan Napoli menanti sebelum jeda internasional

Gattuso kini akan mempersiapkan skuadnya untuk menghadapi Napoli yang sedang tampil buruk dalam pertandingan liga terakhir mereka sebelum jeda internasional November. Menjaga momentum kemenangan akan sangat penting bagi mereka untuk mempertahankan keunggulan di puncak klasemen. Sementara itu, Cagliari harus segera bangkit setelah menelan empat kekalahan beruntun di kasta tertinggi untuk pertama kalinya sejak April.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.