Krisis baru menerpa sepak bola Senegal, menyusul munculnya perkembangan dalam berkas pelatih Pape Thiaw, mantan pelatih kepala timnas Senegal, hanya beberapa hari setelah pemecatannya, di tengah perselisihan yang kian memanas antara pemerintah dan Federasi Sepak Bola Senegal terkait kontrak barunya, yang mengancam membawa persoalan ini ke ranah pengadilan.

Jaringan RMC Prancis mengungkap, mengutip surat kabar Senegal "Sud Quotidien", bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga secara resmi telah memberi tahu Federasi Senegal bahwa pihaknya tidak memberikan persetujuan atas perpanjangan kontrak Thiaw selama 3 tahun, maupun atas kenaikan yang terjadi pada gajinya, meskipun kontrak tersebut telah ditandatangani selama keikutsertaan timnas Senegal di Piala Dunia 2026.

Langkah ini muncul pada saat negara menanggung sebagian kewajiban finansial terkait kontrak pelatih tersebut, karena pihaknya menolak melunasi hak-hak yang menjadi tanggungannya, sehingga menempatkan Federasi Senegal dalam posisi finansial dan hukum yang rumit.

Thiaw sebelumnya telah menandatangani kontrak baru beberapa hari sebelum pemecatannya pada 12 Juli ini, namun berkas pembaruan kontraknya memicu kontroversi luas di sela-sela keikutsertaan Senegal di Piala Dunia 2026, yang diwarnai banyak krisis di dalam kontingen, baik di tingkat administratif maupun logistik.

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Menurut Presiden Federasi Sepak Bola Senegal, Abdoulaye Fall, Thiaw mengancam tidak akan berangkat bersama timnas ke Piala Dunia jika tuntutan finansialnya tidak dipenuhi, sebelum Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye turun tangan untuk membujuknya mengurungkan sikapnya pada hari keberangkatan kontingen ke Amerika Serikat.

Fall menambahkan bahwa sang pelatih bahkan menolak untuk duduk di bangku cadangan sebelum menghadapi Norwegia, yang berlangsung pada 23 Juni, hingga kontrak tersebut ditandatangani secara resmi pada malam sebelum pertandingan.

Menurut surat kabar Senegal tersebut, kontrak baru itu menetapkan Thiaw menerima gaji bulanan sebesar 30 juta franc CFA, ditambah bonus tanda tangan sebesar 120 juta franc CFA, serta 1% dari bonus Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang dialokasikan untuk timnas Senegal, di samping klausul yang memberinya kompensasi setara delapan bulan gaji jika kontrak diputus.

Nasib hak-hak finansial ini masih menggantung di tengah penolakan pemerintah untuk menanggung biayanya, sementara Federasi Senegal menghadapi tekanan yang kian meningkat untuk menuntaskan berkas ini, pada saat berbagai laporan mengindikasikan bahwa berlanjutnya perselisihan dengan Kementerian Olahraga dapat mendorong kedua belah pihak untuk menempuh jalur hukum guna menyelesaikan sengketa ini.