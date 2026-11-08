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Striker Werder Bremen, Niclas Fullkrug, memicu kehebohan setelah timnya kalah tipis 1-0 dari VfB Stuttgart pada Sabtu malam. Penyerang veteran yang tampil gemilang menjelang pertandingan itu bereaksi dengan marah dalam sesi wawancara media seusai laga ketika pembicaraan beralih dari hal-hal di lapangan.

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Kekecewaan pemain andalan Werder memuncak

Fullkrug sedang tidak ingin berbasa-basi setelah Bremen menelan kekalahan mengecewakan dari Stuttgart. Meski memasuki laga sebagai pencetak gol terbanyak Bundesliga, pemain berusia 33 tahun itu harus melihat rentetan golnya dalam tujuh pertandingan berakhir di MHP Arena. Kekalahan itu jelas membebani sang striker, yang kemudian menjadi sorotan saat tampil sesuai jadwal di Aktuelles Sportstudio di ZDF.

Ketegangan meningkat ketika reporter Florian Zschiedrich mencoba mengalihkan pembicaraan ke pengakuan yang baru-baru ini diterima Fullkrug di level internasional. Setelah kembali dipanggil ke tim nasional Jerman untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, banyak yang mengira sang penyerang antusias menyambut kesempatan bermain di bawah kepemimpinan baru. Namun, mengingat kekecewaan akibat hasil pertandingan di kompetisi domestik itu masih terasa, waktu pertanyaan tersebut terbukti sangat tidak tepat. "Tolong sedikit menghargai. Kami baru saja kalah. Itu bukan yang sedang saya pikirkan sekarang," kata Fullkrug kepada ZDF ketika ditanya tentang arti pemanggilannya, seperti dikutip oleh Sky Germany.

Fullkrug enggan membahas tim nasional

Sang striker menegaskan bahwa pertandingan Nations League mendatang melawan Serbia dan Belanda sama sekali belum ada dalam pikirannya. Kekesalan Fullkrug terlihat jelas saat ia mencoba menjelaskan sudut pandangnya kepada pihak stasiun televisi, seraya menekankan bahwa performa timnya layak mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kekalahan. Ia tidak ingin pencapaian pribadinya berupa pemanggilan ke tim nasional mengalihkan perhatian dari apa yang ia anggap sebagai kegagalan bersama malam itu.

"Saya tidak tertarik membahas itu sekarang. Saya tidak bermaksud kasar, tetapi kami baru saja kalah 1-0 dari Stuttgart, padahal kami bermain bagus. Saya tidak memikirkan apa yang akan terjadi pekan depan, saya tidak tertarik membahasnya sekarang," tegasnya.

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Wawancara berakhir mendadak

Meski Fullkrug sudah dengan jelas menyatakan bahwa ia tidak ingin membahas tim nasional, Zschiedrich mencoba sekali lagi mengajukan pertanyaan lanjutan tentang topik itu. Di titik itulah kesabaran Fullkrug habis. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, bintang Werder itu memutuskan untuk mengakhiri situasi yang membuatnya tidak nyaman di depan kamera. "Tidak, terima kasih, ciao," kata Fullkrug sebelum meletakkan mikrofonnya di atas meja.

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Sebagai bentuk kesopanan profesional terakhir meski jelas kesal, sang striker menjabat tangan reporter itu sebelum meninggalkan lokasi wawancara. Kepergiannya yang mendadak membuat tim studio dan pemirsa di rumah terkejut, menjadikannya salah satu wawancara seusai pertandingan paling canggung sejauh musim ini.

Perjalanan panjang kembali ke tim nasional Jerman

Kembalinya Fullkrug ke tim nasional menjadi sorotan penting dalam sepakbola Jerman, terutama mengingat ia sudah lama absen dari skuad. Keterlibatan terakhirnya terjadi pada September 2025 di bawah Julian Nagelsmann, sementara penampilan terakhirnya di lapangan bersama negaranya terjadi pada babak empat besar Nations League pada Juni 2025. Dalam turnamen itu, ia tampil saat Jerman kalah 2-0 dari Prancis dalam laga perebutan tempat ketiga.

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Catatan gol sang striker untuk tim nasional juga menjadi sorotan. Gol internasional terakhirnya tercipta pada September 2024, saat Jerman menang telak 5-0 atas Hongaria. Meski sudah lama tidak mencetak gol di level internasional, performanya di kompetisi domestik musim ini tak terbantahkan. Fullkrug sudah mencetak 12 gol dalam hanya 10 penampilan di laga kompetitif untuk Werder Bremen, membuktikan bahwa ia tetap menjadi salah satu penuntas peluang paling tajam di Bundesliga meski gagal mencetak gol di Stuttgart pada akhir pekan.