Timnas Spanyol meraih kemenangan kedua mereka di UEFA Nations League, kali ini atas Kroasia, pada hari Selasa kemarin, dengan skor 4-1, di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, berkat penampilan gemilang pemain muda Lamine Yamal yang berusia 19 tahun.

Pemain Barcelona itu menjadi bintang laga, di mana ia mencetak gol pertama dan ketiga bagi timnas Spanyol, serta menciptakan gol kedua yang dicetak oleh Marc Bobel.

Pertandingan itu berubah menjadi malam istimewa bagi bintang muda Barcelona tersebut, yang meninggalkan lapangan pada menit ke-68 di tengah tepuk tangan meriah, di mana lebih dari 40 ribu orang di Stadion Sanchez Pizjuan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Lamine Yamal.

Namun, malam itu juga membawa momen-momen istimewa bagi pemain Barcelona tersebut.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", menjelang akhir babak pertama, Ivan Perisic (37 tahun), yang menyadari apa yang dilakukan Lamine di atas lapangan dan pengaruh pemain muda Spanyol itu, meminta kaosnya.

Pemain Kroasia itu ingin membawa pulang kenang-kenangan istimewa dari pertandingan tersebut, dan Lamine menyetujuinya lalu keduanya bertukar kaos.

Di akhir pertandingan, terjadi pertukaran kedua. Lamine mendekati Luka Modric (41 tahun), salah satu legenda timnas Kroasia, dan keduanya sepakat untuk bertukar kaos.

Lamine ingin mendapatkan kaos gelandang yang selama bertahun-tahun menjadi bintang sepak bola dunia itu, dan yang memenangkan penghargaan Ballon d'Or pada tahun 2018.

Sementara pemain Kroasia itu akan menyimpan kaos salah satu bakat terhebat di dunia sepak bola saat ini.

Kedua kaos itu memiliki tujuan yang sangat spesifik: museum pribadi Lamine Yamal, di mana pemain Barcelona itu menyimpan koleksi kaos sejumlah bintang terhebat sepak bola sepanjang sejarah, benda-benda langka yang ia kumpulkan selama tahun-tahun awalnya sebagai pemain profesional.

Di antaranya terdapat sebuah benda yang sangat istimewa: kaos klub Barcelona yang dulu dimiliki oleh Diego Armando Maradona, yang dikenakan pemain Argentina itu selama masa bermainnya bersama klub tersebut.