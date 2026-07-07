Bintang utama meluapkan emosinya di depan kamera dan benar-benar menghujat François Letexier setelah pertandingan seru Piala Dunia antara Argentina dan Mesir

Mesir merasa dirugikan setelah Argentina lolos secara tak terduga di Piala Dunia. Untuk waktu yang lama, Mesir tampak akan meraih kemenangan, tetapi segalanya berantakan di menit-menit akhir. Wasit François Letexier memainkan peran yang kontroversial dalam hal ini.

Misalnya, gol yang dicetak Mostafa Ziko pada awalnya dianulir setelah intervensi VAR, meskipun Ziko sendiri kemudian berhasil mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 0-2 sepuluh menit kemudian. Ketika Letexier kemudian menolak untuk menganulir gol 3-2 Argentina pada masa tambahan waktu, kemarahan pun meluap di kubu Mesir.

“Kami bermain luar biasa melawan juara dunia bertahan. Namun wasit, François Letexier, jelas berpihak sejak awal pertandingan,” keluh Mostafa Ziko atas nama seluruh tim setelah pertandingan usai. “Dia terus-menerus berusaha menghambat kami dan ingin membungkam kami di lapangan.”

“Kemenangan sesungguhnya ada di pihak kami,” lanjut Ziko tanpa gentar. “Semoga Tuhan menyertai kami. Saya mengucapkan selamat kepada Argentina dan wasit atas kemenangan mereka.”

Meskipun Ziko mengucapkan selamat kepada Argentina, ia tidak bisa menerima kekalahan ini. “Wasit tidak bertindak adil. Ini jelas merupakan ketidakadilan. Sejak awal pertandingan, ia telah membuang usaha seluruh negara ke tempat sampah.”

“Tidak dapat diterima bahwa kami tersingkir dengan cara seperti ini padahal kami sempat memimpin 2-0 atas Argentina. Hasil Piala Dunia ini sudah diatur sebelumnya. Allah sudah cukup bagi kami,” kata Ziko.

Sementara itu, di kubu Argentina, rasa lega terasa begitu besar. Pelatih kepala Lionel Scaloni bahkan tidak mampu memberikan wawancara karena diliputi emosi, sementara pahlawan pertandingan Enzo Fernández menyatakan bahwa ia ‘telah menunggu selama tiga tahun’ untuk momen ini.