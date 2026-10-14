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Kekalahan dari Atletico membuka luka lama

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Lisandro Martinez, bek Manchester United, melancarkan kritik tajam kepada manajemen Manchester United, dengan menyasar direktur olahraga Jason Wilcox, setelah timnya kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions, Selasa.

Martinez mengatakan bahwa manajemen gagal memperkuat tim secara memadai selama bursa transfer musim panas, sembari menyiratkan bahwa tim (saat ini) tidak berada pada level untuk bersaing di Liga Champions.

United menelan kekalahan ketiga dalam lima pertandingan melawan tim besutan Diego Simeone, dan dengan pelatih Michael Carrick hanya menang dalam satu dari tujuh pertandingan terakhir, tekanan terhadap mantan gelandang itu semakin bertambah untuk menyelamatkan posisinya.

Namun bek asal Argentina itu mengatakan bahwa sorotan seharusnya tertuju pada pejabat yang berada di atas Carrick atau para pemain, karena kegagalan mereka berinvestasi selama musim panas.

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Manchester United hanya mengeluarkan 150 juta pound sterling untuk pemain baru, jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan yang dibelanjakan enam rival besarnya.

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Menurut laporan jaringan ESPN, Martinez mengatakan kepada Amazon Prime usai pertandingan di Madrid: "Sangat buruk. Sangat buruk. Saya harus banyak mengendalikan diri, tetapi kadang hal itu mencerminkan keadaan klub kami saat ini."

Dia melanjutkan: "Kami tampil hebat musim lalu, dan sekarang kami mengharapkan lebih, serta mendatangkan lebih banyak pemain untuk bersaing karena banyak tim juga mendatangkan banyak pemain. Atletico punya tim yang hebat dan layak menang."

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Dia menegaskan: "Saya mengharapkan investasi yang lebih besar. 100%. Saya mengharapkan lebih dari direktur kami (Jason Wilcox). Saya harus jujur, sebagai pemain kami harus berusaha lebih keras, tetapi penting juga bahwa ketika Anda membangun tim yang kuat, Anda siap untuk malam seperti ini."

Ketika ditanya soal tekanan yang menimpa Carrick, Martinez langsung mengarahkan jawabannya kepada para pejabat di Old Trafford terkait siapa yang seharusnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu.

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Dia berkata: "Anda tidak bisa terus mengganti manajer, lalu menggantinya dan menggantinya lagi. Bagaimana dengan (pejabat lainnya)" - dan dia melihat ke atas - "saya tidak bisa berkata lebih banyak."

Dia menjelaskan: "Malam ini mudah saja menyalahkan pelatih, dan mudah menyalahkan pemain, tetapi kita juga harus melihat sisi-sisi lain (sambil menunjuk ke atas). (Carrick) sudah berusaha semaksimal mungkin. Setiap musim berbeda. Anda tidak bisa terus memakai pendekatan yang sama seperti musim lalu."

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Dia menambahkan: "Para pesaing tahu semua detail tentang Anda, dan jika Anda tidak mengubah gaya Anda musim depan, itu akan menjadi masalah besar. Musim lalu kami melakukan segalanya, kami telah meletakkan fondasi untuk membentuk tim yang luar biasa. Sangat menjengkelkan dan mengecewakan datang ke sini dan tidak melihat tim saya berusaha meraih hasil yang luar biasa."