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Kekalahan dari Atletico membuka luka lama

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Bek Manchester United, Lisandro Martinez, melancarkan kritik tajam kepada manajemen Manchester United dengan menyasar direktur olahraga Jason Wilcox, setelah timnya kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions, Selasa.

Martinez mengatakan bahwa manajemen gagal memperkuat tim secara memadai pada bursa transfer musim panas, seraya menyiratkan bahwa tim (saat ini) tidak berada pada level untuk bersaing di Liga Champions.

United menelan kekalahan ketiga dalam lima pertandingan melawan tim Diego Simeone, dan dengan hanya satu kemenangan yang diraih pelatih Michael Carrick dari tujuh laga terakhir, tekanan terhadap mantan gelandang itu untuk menyelamatkan posisinya semakin bertambah.

Namun bek asal Argentina itu menyatakan bahwa sorotan seharusnya tertuju kepada para pejabat yang berada di atas Carrick maupun para pemain, karena kegagalan mereka berinvestasi selama musim panas.

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Manchester United hanya membelanjakan 150 juta pound sterling untuk pemain baru — jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan pengeluaran enam rival besar mereka.

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Menurut laporan jaringan ESPN, Martinez mengatakan kepada Amazon Prime setelah pertandingan di Madrid: "Sangat buruk. Sangat buruk. Saya harus banyak mengendalikan diri, tapi kadang-kadang itu adalah cerminan dari kondisi klub kami saat ini."

Dia melanjutkan: "Kami menampilkan performa luar biasa musim lalu, dan sekarang kami mengharapkan lebih, serta mendatangkan lebih banyak pemain untuk bersaing karena banyak tim juga mendatangkan banyak pemain. Atletico punya tim yang hebat dan layak menang."

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Dia menegaskan: "Saya mengharapkan lebih banyak investasi. 100 persen. Saya mengharapkan lebih dari direktur kami (Jason Wilcox). Saya harus jujur, sebagai pemain kami harus berusaha lebih keras, tapi penting juga ketika kamu membangun tim yang kuat agar siap untuk malam seperti ini."

Ketika ditanya tentang tekanan yang dihadapi Carrick, Martinez langsung mengarahkan jawabannya kepada para pejabat di Old Trafford terkait siapa yang seharusnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu.

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Dia berkata: "Kamu tidak bisa terus mengganti manajer, lalu menggantinya dan menggantinya lagi. Bagaimana dengan (para pejabat lain) — dan dia melihat ke atas — saya tidak bisa berkata lebih banyak."

Dia menjelaskan: "Malam ini mudah untuk menyalahkan pelatih, dan mudah untuk menyalahkan pemain, tapi kita juga harus melihat sisi-sisi lain (sambil menunjuk ke atas). (Carrick) sudah melakukan yang terbaik. Setiap musim berbeda. Kamu tidak bisa terus memakai pendekatan yang sama seperti musim lalu."

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Dia menambahkan: "Para pesaing tahu semua detail tentang kamu, dan jika kamu tidak mengubah gayamu pada musim depan, itu akan menjadi masalah besar. Musim lalu kami melakukan segalanya, kami telah meletakkan fondasi untuk membentuk tim yang luar biasa. Sangat menjengkelkan dan mengecewakan datang ke sini dan tidak melihat tim saya berusaha meraih hasil yang luar biasa."