Bintang Twente, Nijstad, sudah tahu di mana ia akan bermain setelah musim panas: "Jika ada klub besar yang menghubungi, maka..."

Ruud Nijstad sendiri sudah tahu apakah ia akan tetap bermain untuk FC Twente musim depan. Namun, dalam wawancara dengan ESPN, bek berusia delapan belas tahun itu tetap bersikap sangat misterius mengenai masa depannya.

Nijstad berhasil menembus starting line-up FC Twente musim ini di bawah asuhan John van den Brom. Bek yang baru saja genap berusia 18 tahun ini bahkan berhasil menggeser kapten Robin Pröpper dari starting line-up.





Jumlah penampilannya musim ini mencapai 16 pertandingan di tim utama Twente, namun apakah ia akan tetap bermain di Grolsch Veste musim depan masih harus dilihat.

Nijstad memiliki kontrak hingga pertengahan 2027 di Enschede. Selain itu, ia juga menjadi incaran FC Barcelona, Bayern München, dan Borussia Dortmund, seperti dilaporkan oleh berbagai sumber Spanyol dan Jerman bulan lalu.

“Saya belum bisa berkomentar apa-apa. Saya bisa mengabaikan semua itu dengan baik. Saya serahkan kepada manajer saya. Terkadang memang sulit, karena jika ada klub besar yang menelepon, itu memang keren.”

“Kontrak saya berlaku hingga pertengahan 2027, jadi pilihannya adalah dijual atau diperpanjang. Saya sudah punya gambaran apa yang akan saya lakukan. Saat ini, saya adalah pemain Twente. Kami akan berusaha sekeras mungkin,” ujarnya dalam wawancara dengan ESPN.