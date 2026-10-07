Selama 23 tahun penuh, Timnas Arab Saudi menanti untuk kembali ke podium juara, dan hal itu terwujud melalui ajang Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaliji 27".

Timnas Arab Saudi dinobatkan sebagai juara Piala Teluk Arab, Selasa kemarin, usai mengalahkan Timnas Uni Emirat Arab dengan skor 2-0, pada laga final turnamen Teluk tersebut, yang digelar di Stadion Al-Inma di Jeddah.

Gelar ini menjadi yang pertama bagi Timnas Arab Saudi sejak 23 tahun lalu, tepatnya sejak mereka berhasil meraih Piala Teluk Arab yang sama pada tahun 2003.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyusun laporan tentang usia para pemain Timnas Arab Saudi yang memenangi edisi terakhir turnamen Teluk, ketika Arab Saudi menjuarai turnamen yang sama pada tahun 2003.

Menurut surat kabar tersebut, Mohammed Al-Owais, penjaga gawang Timnas Arab Saudi, merupakan pemain tertua di antara anggota skuad saat ini, di mana ia menyaksikan penobatan Arab Saudi sebagai juara Teluk pada tahun 2003 ketika berusia 11 tahun.

Sebaliknya, Hammam Al-Hammami, peraih penghargaan pemain terbaik di Khaliji 27, bahkan belum lahir ketika Timnas Arab Saudi menjuarai turnamen itu pada tahun 2003, dan hal yang sama berlaku bagi penjaga gawang Hamed Al-Shanqiti.

Si kembar Saleh dan Mohammed Abu Al-Shamat baru berusia satu tahun, dan hal yang sama berlaku bagi kuartet Mohammed Mahzari, Mohammed Al-Qahtani, Rayan Hamed, dan Ziyad Al-Juhani, sementara Mutaib Al-Harbi dan Jihad Zikri berusia dua tahun.

Firas Al-Buraikan saat itu masih berusia tiga tahun, sementara Nasser Al-Dawsari, Hassan Tambakti, Abdullah Al-Hamdan, dan Nawaf Boushal berusia empat tahun, Mukhtar Ali berusia lima tahun, serta Abdulelah Al-Amri dan Abdulqoddus Attiah berusia enam tahun.

Adapun Abdullah Al-Khaibari berusia tujuh tahun, Sultan Mandash berusia delapan tahun, Mohammed Kanno berusia sembilan tahun, dan Abdullah Al-Salem berusia sepuluh tahun.