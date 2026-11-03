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Pemain serbabisa Tottenham Hotspur, Archie Gray, yakin keputusan pelatih kepala Roberto De Zerbi membawa skuad ke Spanyol untuk mempererat kebersamaan dalam cuaca hangat telah mengubah kiprah mereka di kompetisi domestik musim ini. Klub asal London utara itu meraih tiga kemenangan beruntun sejak kembali dari Marbella dan kini menempati posisi kesembilan menjelang lawatan ke Elland Road.

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Pemusatan latihan di Spanyol memicu rentetan kemenangan

Gray memuji dampak pemusatan latihan klubnya setelah hasil imbang 1-1 melawan Manchester United di Old Trafford bulan lalu. Hasil itu membuat Tottenham gagal menang dalam enam laga awalnya dan memicu kekhawatiran para suporter akan kembali menghadapi persaingan menghindari degradasi seperti musim lalu. Namun, sejak kembali dari Spanyol, tim asuhan De Zerbi mengalahkan Coventry City 3-1 sebelum meraih kemenangan dengan selisih dua gol di kandang Chelsea dan saat menjamu Crystal Palace.

Semangat tim mendorong kebangkitan

Mulai menemukan ritme di lapangan, para pemain juga semakin akrab di ruang ganti sembari beradaptasi dengan tuntutan pelatih asal Italia mereka.

Berbicara kepada SpursPlay tentang perubahan performa tim, Gray mengatakan: "Perjalanan ke Marbella jelas membantu kami untuk saling mengenal. Menjadi hampir seperti saudara di lapangan adalah sesuatu yang selalu dibicarakan pelatih, dan itulah yang sedang kami upayakan.

"Kami semua sangat akrab, dan itu bisa terlihat di lapangan. Bahkan saat merayakan gol, semua pemain cadangan berlari menghampiri para pemain. Hal-hal kecil itu sangat berarti bagi kami. Itulah yang terpenting dan alasan kami terus membaik.

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"Meraih tiga kemenangan beruntun sangat penting. Sudah cukup lama itu tidak terjadi, jadi pencapaian tersebut sangat penting."

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Kartu kuning dini membuat Gray diganti saat jeda

Setelah Pedro Porro mengalami cedera hamstring dalam kekalahan 3-2 dari Aston Villa pada September, pemain berusia 20 tahun itu lebih banyak bermain sebagai bek kanan. Ia menjadi starter dalam tujuh dari sembilan penampilannya di liga musim ini. Pada laga melawan Palace, Sabtu, sundulan Gray membawa Tottenham unggul atas Dean Henderson pada pertengahan babak pertama. Namun, Gray mendapat kartu kuning pada menit ke-15, tak lama setelah penyerang tim tamu Jean-Philippe Mateta diusir karena mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap kapten Micky van de Ven. Gray kemudian digantikan saat jeda oleh Porro, yang telah kembali bugar dan tampil sebagai pemain pengganti untuk kedua kalinya secara beruntun.

Mengakui bahwa ia kecewa harus ditarik lebih awal saat menghadapi Crystal Palace yang bermain dengan 10 orang, pemain muda itu menambahkan: "Ya, sejujurnya saya kecewa, tetapi saya sudah mendapat kartu kuning dan kami tidak ingin mengambil risiko. Menurut saya, ini masa yang sangat penting bagi kami. Kami sudah jauh lebih baik dalam beberapa pekan terakhir. Kami semakin menjadi satu tim, semakin kompak, dan tampil lebih baik karena kami bekerja untuk satu sama lain di lapangan."

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Pemain muda bersiap kembali ke Elland Road

Gray kini bersiap menghadapi mantan klubnya, Leeds, pada Sabtu siang, saat Tottenham yang berada di peringkat kesembilan mengincar kemenangan keempat beruntun sebelum jeda internasional mendatang. Setelah Porro meningkatkan kembali kesiapan bertandingnya lewat penampilan sebagai pemain pengganti melawan Chelsea dan Palace, De Zerbi harus menentukan pilihannya di posisi bek kanan untuk lawatan ke West Yorkshire. Memperpanjang rentetan kemenangan akan semakin memantapkan posisi Tottenham di paruh atas klasemen.