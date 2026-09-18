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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Bintang Timnas Saudi terdahulu menentukan pesaing terkuat Saudi di Piala Teluk 27

A. Otaif
Saudi Arabia
Gulf Cup
Arab Saudi

Abdo Atif, mantan bintang timnas Arab Saudi, mengungkap pesaing sesungguhnya bagi Arab Saudi dalam turnamen Piala Teluk 27, yang akan bergulir beberapa hari lagi.

Arab Saudi menjadi tuan rumah ajang Piala Teluk, yang berlangsung pada periode 23 September hingga 6 Oktober mendatang.

Hasil undian turnamen menempatkan Arab Saudi di Grup Pertama, bersama Irak, Oman, dan Kuwait.

Atif mengatakan, saat menjadi tamu dalam program "Fil Marma" di kanal Al-Arabiya, "Timnas Arab Saudi mampu melewati fase grup di Piala Teluk 27."

Abdo Atif menegaskan sulitnya tugas Arab Saudi untuk memuncaki Grup Pertama, mengingat keberadaan timnas Irak sebagai pesaing kuat.

Gulf Cup
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA
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Kuwait
KUW

Ia menegaskan bahwa timnas Irak memiliki kekompakan yang tinggi, di bawah kepemimpinan pelatih istimewa seperti Graham Arnold asal Australia.

Atif menyoroti pentingnya peran suporter dalam memotivasi para pemain timnas Arab Saudi untuk melangkah jauh dalam turnamen.

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