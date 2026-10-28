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Andalan timnas Amerika Serikat, Christian Pulisic, hampir memberikan kabar menggembirakan bagi AC Milan dengan berkomitmen untuk bertahan dalam jangka panjang. Penyerang berusia 28 tahun itu dilaporkan telah menyepakati perpanjangan kontrak yang signifikan, yang akan membuatnya bertahan di San Siro selama empat tahun lagi.

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Pulisic perpanjang masa baktinya di San Siro

Pemain timnas Amerika Serikat itu siap menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di Italia hingga 2031, menurut ESPN. Kontraknya saat ini dijadwalkan berakhir pada Juni 2027, tetapi ia memilih menambah empat tahun masa baktinya. Pengumuman resmi dari raksasa Serie A itu diperkirakan akan datang dalam beberapa hari ke depan.

Pemain yang menonjol bersama AC Milan

Pulisic tampil gemilang sejak tiba di San Siro pada 2023. Milan membayar Chelsea sekitar €22 juta untuk merekrutnya, menyisihkan Juventus, Lyon, dan Galatasaray yang juga berminat. Kepindahan itu memberinya kesempatan yang sangat dibutuhkan untuk memulai kembali kariernya setelah cedera menghambat perkembangannya di Stamford Bridge, tempat ia sebelumnya menjuarai Liga Champions pada 2021.

Di Italia, pemain berusia 28 tahun itu menjelma menjadi kekuatan utama dalam serangan. Ia mencatatkan 44 gol dan 28 assist dalam 141 penampilan di semua kompetisi. Catatan impresif itu membuat mantan pemain muda berbakat Borussia Dortmund tersebut menjadi pencetak gol terbanyak Milan pada musim 2024-25.

Rancangan taktik Amorim

Penyerang itu mengalami awal yang sulit pada musim domestik ini. Ia melewatkan sebagian besar agenda pramusim Milan akibat cedera yang dialaminya saat Piala Dunia 2026. Namun, ia kembali menyatu dengan skuad di bawah manajer baru Ruben Amorim. Pulisic kini menjadi sosok sentral dalam sistem Amorim, mampu bermain di sisi sayap maupun di tengah sebagai pemain nomor 10.

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Kesuksesannya di klub sejalan dengan peran pentingnya yang terus berlanjut di level internasional. Pulisic telah mencetak 33 gol dalam 90 penampilan untuk USMNT dan tampil di Piala Dunia 2022 serta 2026. Peraih penghargaan Pemain Pria Terbaik U.S. Soccer sebanyak empat kali itu tetap menjadi andalan utama tim nasionalnya.

Memantapkan kiprah di Italia

Dengan masa depan jangka panjangnya di klub kini sudah pasti, Pulisic dapat sepenuhnya fokus membantu Milan mengejar trofi bergengsi. Di bawah arahan Amorim, pemain Amerika Serikat itu diharapkan terus tampil produktif di kompetisi domestik maupun Eropa. Saat memasuki masa puncak kariernya, kesepakatan baru ini menegaskan statusnya sebagai salah satu pilar utama proyek AC Milan.