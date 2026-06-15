Bintang Tim Nasional Tunisia: Kita harus introspeksi diri setelah skandal di Swedia

Omar Al-Raqeeq, bek tim nasional Tunisia dan pencetak satu-satunya gol melawan Swedia, rekan-rekannya untuk menghadapi kesalahan dengan berani dan melakukan introspeksi setelah kekalahan telak (1-5) yang diderita El-Nisour Carthage pada Senin dini hari dalam laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026, sambil berjanji kepada para pendukung bahwa mereka akan berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki performa.

Al-Raqeeq mengatakan dalam pernyataan pasca-pertandingan: "Kita harus melihat diri kita sendiri di cermin setelah pertandingan buruk ini, kita harus mengkritik diri sendiri terlebih dahulu dan berusaha memperbaiki kesalahan kita," tambahnya: "Kami berjanji kepada semua orang bahwa kami akan berupaya sekuat tenaga dan melakukan segala yang kami bisa untuk menampilkan pertandingan yang lebih baik."

Bek timnas Tunisia itu menekankan besarnya tanggung jawab yang dipikul para pemain terhadap suporter Tunisia, dengan mengatakan: "Kita harus meraih hasil yang lebih baik, demi diri kita sendiri dan demi rakyat Tunisia," sebagai tanda bahwa para pemain menyadari betapa besar kekecewaan yang dirasakan suporter setelah penampilan yang mengecewakan.

Timnas Tunisia menelan kekalahan terberat dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia saat menghadapi Swedia (1-5) di Stadion Monterrey, Meksiko, melampaui kekalahan sebelumnya dari Belgia (2-5) di Piala Dunia 2018, sehingga El-Nusur al-Qartaj (Elang Kartago) kini berada dalam krisis nyata menjelang laga melawan Jepang pada Minggu mendatang dalam putaran kedua Grup F yang juga dihuni Spanyol dan Cape Verde.