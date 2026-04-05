Bintang tim Joël Drommel menanggapi minat dari klub-klub Eredivisie dan sangat jujur mengenai masa depannya di PSV

Joël Drommel menjalani musim yang bagus bersama Sparta Rotterdam. Kiper yang dipinjamkan dari PSV ini kembali bersemangat di Spangen. Namun, kembalinya secara permanen ke Eindhoven tampaknya tidak mungkin, demikian ia sampaikan kepada ESPN setelah hasil imbang tanpa gol melawan NAC Breda.

Reporter ESPN Hans Kraay junior bertanya kepada kiper berusia 29 tahun itu setelah pertandingan apakah dia satu-satunya pemain Sparta yang senang karena berhasil menjaga gawangnya tetap bersih. "Ya, menjaga gawang tetap bersih itu suci, menurut saya," kata kiper itu sambil tersenyum lebar, menunjukkan bahwa dia sudah sebelas kali menjaga gawangnya tetap bersih musim ini.

"Tentu saja yang paling diinginkan adalah tiga poin, tapi hari ini memang tidak memungkinkan," kata Drommel, yang merasa timnya seharusnya lebih berani mengejar kemenangan. Namun, ia tetap realistis. "Seratus persen, tapi hari ini memang tidak memungkinkan. Jika tidak bisa menang, jangan sampai kalah, dan itulah yang kami lakukan."

Selanjutnya, Hans Kraay mencoba membahas sebentar tentang minat terhadap Drommel dan kembalinya dia ke PSV. "Saya tidak terlalu yakin peluang saya kembali ke PSV besar, jujur saja. Tapi pembicaraan masih harus berlangsung. Apa yang akan terjadi, kita semua akan lihat," kata Drommel, yang menyebutkan bahwa memang ada minat konkret.

"Ada klub dari Belanda, ya. Ada juga klub dari luar negeri yang sudah menghubungi. Tapi bukan berarti saya benar-benar menginginkannya," kata kiper Sparta itu. Selanjutnya, Kraay bertanya dengan lantang apakah itu AZ. "Apakah klub itu dimulai dengan huruf A dan diakhiri dengan huruf Z?", tanya Kraay.

Drommel setidaknya bisa mengakhiri rumor tersebut. "Tidak, bukan itu," katanya dengan tegas.

Kiper setinggi 1,92 meter ini masih terikat kontrak hingga 2027 dengan juara nasional baru tersebut. PSV membelinya pada 2021 seharga sekitar 3,5 juta euro, setelah itu ia tampil dalam 66 pertandingan resmi untuk klub asal Eindhoven tersebut.