Al Nassr menerima perkembangan tak terduga dalam upaya merekrut Hammam Al Hammami, winger Al Shabab yang meraih penghargaan pemain terbaik Piala Teluk 27, setelah laporan media mengungkap bahwa pemain tersebut belum menentukan sikapnya soal perpanjangan kontrak dengan klubnya, di tengah rasa tidak puas akibat cara manajemen Al Shabab menyikapi upaya kepindahannya ke skuad "Al Alami".

Menurut yang diungkap program "Al Muntasaf", Al Hammami menunjukkan kekesalannya atas keinginan manajemen Al Shabab untuk menuntaskan kesepakatan pertukaran dengan Al Nassr, yang mencakup kepindahan kiper Nawaf Al Aqidi ke Al Shabab sebagai imbalan agar Al Nassr mendapatkan jasa winger Saudi tersebut, hal yang memunculkan keberatan pemain terkait cara penanganan masa depannya.

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Al Hammami yang berusia 22 tahun memiliki situasi kontrak yang memberinya peluang mengambil keputusan penting soal masa depannya, sebab kontraknya dengan Al Shabab berakhir pada penghujung musim ini, dan ia berhak memasuki periode bebas pada Januari mendatang serta menandatangani kontrak dengan klub mana pun tanpa harus merujuk kepada manajemen klubnya, dengan ketentuan ia pindah ke klub tersebut setelah kontraknya berakhir pada musim panas.

Perkembangan ini muncul setelah nilai pemain tersebut meningkat secara mencolok, menyusul penampilan gemilangnya bersama timnas Arab Saudi di Piala Teluk 27, di mana ia berkontribusi pada keberhasilan Arab Saudi meraih gelar untuk kali keempat dalam sejarahnya, serta memperoleh penghargaan pemain terbaik turnamen, sehingga menjadikannya salah satu talenta lokal paling menonjol yang mendapat perhatian klub-klub besar.

Al Nassr sebelumnya telah menunjukkan minat untuk merekrut Al Hammami, mengingat kebutuhan mereka memperkuat opsi serangan dengan elemen-elemen Saudi muda, namun masa depan kesepakatan ini masih terbuka, terutama karena pemain belum menentukan sikapnya soal perpanjangan kontrak, serta laporan-laporan yang menyebut ketidakpuasannya terhadap usulan pertukaran antara kedua klub.

Di sisi lain, Al Shabab menghadapi tantangan penting untuk mempertahankan talentanya, sebab berlanjutnya kebuntuan negosiasi perpanjangan kontrak bisa membuka pintu bagi kepergiannya secara gratis pada akhir musim, dengan kemungkinan masuknya klub-klub lain ke jalur negosiasi selama periode bebas.

Di antara keinginan Al Nassr untuk merekrut pemain tersebut dan sikapnya terhadap cara pengelolaan urusan kepindahannya, bulan-bulan mendatang tetap menjadi penentu arah tujuannya berikutnya, baik bertahan bersama Al Shabab maupun menjalani pengalaman baru di Liga Roshn.