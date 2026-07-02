Bintang Spanyol tak masuk dalam perhitungan... Dua posisi membuat De la Fuente bingung menjelang laga melawan Austria

Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, telah menetapkan susunan pemain “La Roja” untuk menghadapi Austria pada Kamis malam ini di Stadion Los Angeles, dalam rangka babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Namun, surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa ada dua posisi yang masih menjadi dilema bagi De la Fuente menjelang pertandingan yang dinantikan ini, yaitu bek kanan dan gelandang serang.

Surat kabar tersebut memperkirakan kembalinya Pedro Porro ke posisi bek kanan dalam susunan pemain inti Spanyol, setelah ia absen pada pertandingan sebelumnya melawan Uruguay karena mengalami sedikit rasa sakit.

Marcos Llorente menggantikan Boro saat melawan Uruguay, dan ia menciptakan satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut yang dicetak oleh Álex Baena.

Di sisi lain, posisi gelandang serang masih menjadi tanda tanya kedua, dan Dani Olmo dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menjadi starter, meskipun De la Fuente sempat memberikan kejutan saat melawan Uruguay dengan menurunkan Mikel Merino, sebuah opsi yang masih mungkin diterapkan saat menghadapi Austria.

Dengan demikian, susunan pemain yang diperkirakan untuk Spanyol saat menghadapi Austria adalah sebagai berikut: Unai Simón, Yurente (Boro), Kobarsi, Laporte, Koke, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena.

Perlu dicatat bahwa De la Fuente akhirnya dapat mengandalkan Yeremi Pino dan Víctor Muñoz, setelah keduanya pulih dan siap bertanding, sementara Nico Williams tetap absen karena cedera.















