Bintang Spanyol: Saya telah merasakan kepahitan... dan saat ini saya bisa saja pensiun dari tim nasional

Pemain cadangan Nico Williams memainkan peran krusial dalam keberhasilan timnas Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026, setelah ia menciptakan gol penentu kemenangan melawan Argentina yang dicetak oleh Ferran Torres.

Williams tiba di Piala Dunia dalam kondisi yang masih terganggu akibat musim yang sangat rumit; cedera terus menghantuinya sepanjang musim, namun ia tidak bersedia melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi di ajang tersebut.

Ia sempat kehilangan tempatnya di susunan pemain inti selama turnamen, namun kembali tampil di pertandingan final seperti yang dilakukannya di Euro 2024, dan turut berperan dalam mengantarkan Spanyol meraih gelar juara dunia keduanya.

"Ini sungguh luar biasa," kata Nico Williams dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Sport. "Saya telah melalui masa-masa sulit dan merasakan kepahitan, dan kini saya menikmati momen kejayaan dan puncak karier."

Ia melanjutkan, “Apa yang bisa saya katakan? Ini adalah hari terindah dalam hidup saya setelah semua yang saya alami tahun ini. Saya berharap banyak orang merayakan pencapaian ini sama seperti saya merayakannya. Ini untuk mereka, untuk teman-teman dan keluarga saya.”

Kebahagiaan terlihat jelas di wajah semua pemain timnas Spanyol, terutama Lamine Yamal dan Nico Williams. Duo yang membawa Spanyol meraih gelar juara Piala Eropa ini mengalami momen-momen yang sangat istimewa saat merayakan gelar Piala Dunia di lapangan.

Nico menambahkan sambil bercanda, “Setelah setahun penuh penderitaan, kini menjadi juara dunia, ini sungguh gila. Bagi saya, saya bisa pensiun dari tim nasional mulai sekarang.”

Lalu ia buru-buru menambahkan sambil tertawa, “Cuma bercanda, cuma bercanda.”

Meskipun suasana sedang meriah, Lamine Yamal, rekan setimnya, menggoda Nico mengenai salah satu serangan yang seharusnya bisa mereka manfaatkan untuk memastikan kemenangan, namun Nico menjelaskan apa yang terjadi dalam serangan balik tersebut.

Bintang Athletic Bilbao itu berkata, “Aku terlalu terburu-buru. Setelah melewati bek dengan bola, aku merasa seperti pingsan karena kelelahan yang luar biasa. Aku benar-benar kelelahan; Lamine memberitahuku bahwa dia sendirian, tapi aku tidak melihatnya.”